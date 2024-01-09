Лаутаро, Пулишич, Чалханоглу, Бремер и Артур – в сборной 1-го круга Серии А от Opta

Теги Интер Милан Фиорентина Ювентус серия А Италия рейтинги Дженоа Фрозиноне Монца Данило Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Федерико Димарко Артур Альберт Гудмундссон Кристиан Пулишич Лаутаро Мартинес Бремер Микеле Ди Грегорио Матиас Соуле Футбол

4 футболиста «Интера» попали в сборную первого круга чемпионата Италии от Opta.

В символическую команду, составленную после первых 19 матчей Серии А, включены:

вратарь: Микеле Ди ГрегориоМонца»);

защитники: Федерико Димарко («Интер»), Франческо Ачерби («Интер»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»);

полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);

нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).

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8 комментариев
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Артур? От которого то Барса избавлялась, то Юве??
СериАльщики, он настолько играть научился, что ли? Правда, без подколов вопрос, я Фиорентины матча 2-3 только в этом сезоне смотрел.
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Тот самый Артур 😳😳😳😳 Который последние 5 лет лечился и сидел на скамейке 😅 вот что след Кокорина(животворящий) в фиалках делает))
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На мой взгляд Зоммер больше заслуживает места в символической сборной
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В целом интересная команда, отметил бы ещё Зиркзее, Гатти, Фергюсона и Мхитаряна.
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Ответ Павел Варламов
На мой взгляд Зоммер больше заслуживает места в символической сборной
Все матчи Монцы смотрел?
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Ответ Vlados 86
В целом интересная команда, отметил бы ещё Зиркзее, Гатти, Фергюсона и Мхитаряна.
Как ты, черно-синий, мог забыть про Тюрама?)))
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