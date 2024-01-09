Лаутаро, Пулишич, Чалханоглу, Бремер и Артур – в сборной 1-го круга Серии А от Opta
4 футболиста «Интера» попали в сборную первого круга чемпионата Италии от Opta.
В символическую команду, составленную после первых 19 матчей Серии А, включены:
– вратарь: Микеле Ди Грегорио («Монца»);
– защитники: Федерико Димарко («Интер»), Франческо Ачерби («Интер»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Данило («Ювентус»);
– полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);
– нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).
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СериАльщики, он настолько играть научился, что ли? Правда, без подколов вопрос, я Фиорентины матча 2-3 только в этом сезоне смотрел.