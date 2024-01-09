Лаутаро, Пулишич, Чалханоглу, Бремер и Артур – в сборной 1-го круга Серии А от Opta

4 футболиста «Интера» попали в сборную первого круга чемпионата Италии от Opta.

В символическую команду, составленную после первых 19 матчей Серии А, включены:

– вратарь: (« »);

– защитники: («Интер»), («Интер»), Глейсон Бремер (« »), Данило («Ювентус»);

– полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Артур («Фиорентина»), Кристиан Пулишич («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»), Матиас Соуле («Фрозиноне»);

– нападающий: Лаутаро Мартинес («Интер»).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам