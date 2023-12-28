Маккенни об Италии: «Менталитет слишком закрытый. Я ем пасту с песто, помидорами и курицей, а все говорят: «Отвратительно!» Но они даже не пробовали»
Уэстон Маккенни призвал итальянцев стать более открытыми.
«Мне нравятся люди в Италии, но менталитет слишком закрытый, хотя и не полностью.
Здесь многое основывается на традициях, и это здорово, но нужно быть открытыми. Например, я ем пасту с песто, помидорами и курицей, а все вокруг говорят: «Отвратительно! Да ладно!»
В этом-то и проблема: все говорят, что это отвратительно, но сами никогда не пробовали.
В Италии все думают, что американцы играют только в бейсбол, баскетбол и так далее. Три с половиной года назад, когда я сюда приехал, все спрашивали, кто я: «Американец? А он умеет играть в футбол?»
Сейчас Пулишич и Муса играют в «Милане», Тессманн и Бузио – в «Венеции», Веа – в «Ювентусе». Теперь все знают, что американцы умеют играть в футбол», – сказал хавбек «бьянконери» в эфире 19F Podcast.
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