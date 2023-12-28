Маккенни об Италии: «Менталитет слишком закрытый. Я ем пасту с песто, помидорами и курицей, а все говорят: «Отвратительно!» Но они даже не пробовали»

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Уэстон Маккенни призвал итальянцев стать более открытыми.

«Мне нравятся люди в Италии, но менталитет слишком закрытый, хотя и не полностью.

Здесь многое основывается на традициях, и это здорово, но нужно быть открытыми. Например, я ем пасту с песто, помидорами и курицей, а все вокруг говорят: «Отвратительно! Да ладно!»

В этом-то и проблема: все говорят, что это отвратительно, но сами никогда не пробовали.

В Италии все думают, что американцы играют только в бейсбол, баскетбол и так далее. Три с половиной года назад, когда я сюда приехал, все спрашивали, кто я: «Американец? А он умеет играть в футбол?»

Сейчас Пулишич и Муса играют в «Милане», Тессманн и Бузио – в «Венеции», Веа – в «Ювентусе». Теперь все знают, что американцы умеют играть в футбол», – сказал хавбек «бьянконери» в эфире 19F Podcast.

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15 комментариев
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а мои дети любят спагетти с сосисками и с кетчупом и изначально заправленные сливочным маслом , итальянцев бы сердце остановилось , от такой смеси )
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+14
Ответ savik-A.M.
а мои дети любят спагетти с сосисками и с кетчупом и изначально заправленные сливочным маслом , итальянцев бы сердце остановилось , от такой смеси )
Перфекто! 🤌
+9
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+9
Ответ Mike_Podolyan
Ты давай в их монастырь со своим уставом не лезь, они могут говорить всё, что угодно - у них лучшая кухня в мире, они шарят) Паста с курицей - это дно, факт!🤌🏼
а если слово "паста" заменим на "макароны" то наверное уже отменное блюдо
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Ответ savik-A.M.
а мои дети любят спагетти с сосисками и с кетчупом и изначально заправленные сливочным маслом , итальянцев бы сердце остановилось , от такой смеси )
Видел на ютубе, что итальянцы были в шоке от молочного супа с макаронами. В садике я тоже его не любил)
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Когда-то итальянцы удивлялись, что американцы разбавляют эспрессо с горячей водой
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Сколько раз не готовил карбонару пришёл к выводу, что нужно каждый раз её делать быстрее, иначе это превратится в лапшу русскую) Попыток было много и каждая попытка всë лучше и лучше)
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Когда-то итальянцы удивлялись, что американцы разбавляют эспрессо с горячей водой
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Главное не предлагай им пиццу с ананасами, а то в стране начнется бунт...
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Один раз решил приготовить пасту с помидорами песто и курицей . ЗАПОМНИТЕ ! НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПАСТУ И КУРИЦУ С ТОМАТАМИ ЭТО РЕАЛЬНО ОТВРАТИТЕЛЬНО ))
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Ответ savik-A.M.
а мои дети любят спагетти с сосисками и с кетчупом и изначально заправленные сливочным маслом , итальянцев бы сердце остановилось , от такой смеси )
это блюдо входит в топ моих любимых)
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Ответ Nekrasen
Сколько раз не готовил карбонару пришёл к выводу, что нужно каждый раз её делать быстрее, иначе это превратится в лапшу русскую) Попыток было много и каждая попытка всë лучше и лучше)
но родные наверное запарились ее жрать для когда ты научишься ? )))
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