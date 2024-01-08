Агент Роналдо из «Левски»: «Посетим Ростов с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что его семья будет в безопасности»

Агент Роналдо из «Левски» сообщил, что бразилец посетит Ростов-на-Дону.

Сообщалось, что 23-летний вингер близок к переходу в « » за 2 млн евро.

«В «Ростове» нас заверили, что в городе безопасно, и мы им верим. Роналдо с нетерпением ждет нового вызова и уверен в своих силах.

Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что и его семья будут в безопасности», — сказал Хулио Сезар Гранха.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам