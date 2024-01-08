Агент Роналдо из «Левски»: «Посетим Ростов с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что его семья будет в безопасности»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски возможные трансферы Роналдо дос Сантос Футбол

Агент Роналдо из «Левски» сообщил, что бразилец посетит Ростов-на-Дону.

Сообщалось, что 23-летний вингер близок к переходу в «Ростов» за 2 млн евро.

«В «Ростове» нас заверили, что в городе безопасно, и мы им верим. Роналдо с нетерпением ждет нового вызова и уверен в своих силах.

Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что Роналдо и его семья будут в безопасности», — сказал Хулио Сезар Гранха.

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16 комментариев
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Роналдо какой бы то ни был в Ростове это круто, хайпанулись не по детски....
+11
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Ни одной игры и 4 гола. Феномен!
+12
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Скоро… на Спорст… Ростов Роналдо
+8
-5
+3
Роналдо с Али экспресс
+6
-3
+3
Безопасный город

Поэтому будет агент добираться не на самолёте

https://rov.aero/schedule/
+4
-2
+2
Ответ Владимир Бакшеев
Роналдо с Али экспресс
Какой чемпионат, такой и Роналдо..🤷‍♂️
+2
0
+2
Спорц, зачем в заголовке написал «агент» и «из Левски»!? Теряешь хватку, страдают кликбейты.
+1
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0
И доход Ростова пойдёт в гору, одни футболки Роналдо в форме Ростова - мировое событие и хайп... Что угодно можно теперь обыграть, какой Роналдо уже вопрос второстепенный... Левски лоханулись...Карпину и Ростову идея и респект!
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23 года. 50 матчей и 6 голов. Отличный нап. Феноменальный.
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такой же толстый
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