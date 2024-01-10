Агент Роналдо из «Левски» о переходе в «Ростов»: «Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт» 

Агент Роналдо из «Левски» сообщил, что бразилец близок к переходу в «Ростов».

Сообщалось, что трансфер 23-летнего вингера оценивается в 2 млн евро.

«Мы уже в , осматриваем стадион. Город показался красивым. Завтра или послезавтра подпишем контракт с «Ростовом», – сказал Хулио Сезар Гранха.

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