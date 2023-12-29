Роналдо из «Левски» близок к переходу в «Ростов» за 2 млн евро. Контракт подпишут на 4,5 года
Форвард «Левски» Роналдо близок к переходу в «Ростов».
Переговоры «Ростова» и «Левски» по трансферу 23-летнего футболиста находятся в завершающей стадии, об этом сообщил «РБ Спорт».
Сумма трансфера может составить два миллиона евро. Бразилец подпишет соглашение на 4,5 года.
Роналдо дос Сантос забил 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 25 матчах текущего сезона.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Игры в сезоне –
Голы 4
Чувак голы клепает, даже не выходя на поле.
https://teams.by/legioners-rostov-football-club/club-271/
3 - Роналду..🤷♂️🤷♂️🤷♂️
1 оригинальный
2 из Левски
3 фрукт
Роналдо который зубастик
Роналдо который ростовский
Роналду который Аналду.