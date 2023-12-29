Роналдо из «Левски» близок к переходу в «Ростов» за 2 млн евро. Контракт подпишут на 4,5 года

Форвард «Левски» Роналдо близок к переходу в «Ростов».

Переговоры « » и « » по трансферу 23-летнего футболиста находятся в завершающей стадии, об этом сообщил «РБ Спорт».

Сумма трансфера может составить два миллиона евро. Бразилец подпишет соглашение на 4,5 года.

дос Сантос забил 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 25 матчах текущего сезона.

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