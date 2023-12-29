Роналдо из «Левски» близок к переходу в «Ростов» за 2 млн евро. Контракт подпишут на 4,5 года

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски возможные трансферы Роналдо дос Сантос Футбол

Форвард «Левски» Роналдо близок к переходу в «Ростов».

Переговоры «Ростова» и «Левски» по трансферу 23-летнего футболиста находятся в завершающей стадии, об этом сообщил «РБ Спорт».

Сумма трансфера может составить два миллиона евро. Бразилец подпишет соглашение на 4,5 года.

Роналдо дос Сантос забил 7 мячей и сделал 1 голевую передачу в 25 матчах текущего сезона.

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26 комментариев
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Такую новость, горячую, как острый соус должны подавать под Новый Год. Уверен, многие бы были в шоке)
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Роналдо дос Сантос
Игры в сезоне –
Голы 4

Чувак голы клепает, даже не выходя на поле.
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Надо было в КС переходить, Бейл и Роналдо в одной команде были бы 😅
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Ростов Роналдо
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не помню ни одного бразильца в составе Ростова. Кто в курсе был ли хоть один?
трое - Де Лима Карлос, Рафаэл Акай, Элсон

https://teams.by/legioners-rostov-football-club/club-271/
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Не помню ни одного бразильца в составе Ростова. Кто в курсе был ли хоть один?
+2
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
трое - Де Лима Карлос, Рафаэл Акай, Элсон https://teams.by/legioners-rostov-football-club/club-271/
Спасибо! Количество забитых ими мячей хоть как-то объясняет тот факт, что я их совсем не помню😁
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Астрологи объявляют остроумные комменты на спортсе и мемы на ВГИКе на весь срок контракта
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Ответ corazn blanco
Такую новость, горячую, как острый соус должны подавать под Новый Год. Уверен, многие бы были в шоке)
Первого января, чтобы наверняка.
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Ростов Роналдо курильщика
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Надо было в КС переходить, Бейл и Роналдо в одной команде были бы 😅
Но есть нюанс
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Ответ romanisti89
нападающий с 6 голами за всю проф карьеру к 23 годам, топ
ну плюс 2 мяча в еврокубках, это меняет дело
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Ответ Капибарбер
Ronaldo: 1 оригинальный 2 из Левски 3 фрукт
Про Роналду из Левски ты узнал только из новости, не обманывай))
3 - Роналду..🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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Ответ pogbadrogba
Ну ка расскажи, сколько всего Роналдо ты знаешь?🤷‍♂️😂
Ronaldo:
1 оригинальный
2 из Левски
3 фрукт
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Ответ Капибарбер
Лучший Роналдо, после зубастика
Ну ка расскажи, сколько всего Роналдо ты знаешь?🤷‍♂️😂
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Потом будут говорить:
Роналдо который зубастик
Роналдо который ростовский
Роналду который Аналду.
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Да уж, не те уже рональды.
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Фалькао к Валере не приехал, зато будет играть у него ....Роналдо!☝️
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нападающий с 6 голами за всю проф карьеру к 23 годам, топ
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Два имени в одном флаконе - должен зажигать!
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А вы говорили РПЛ - неинтересная лига 😁
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зачем уточняли в заголовке, сто из Левски?
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Лучший Роналдо, после зубастика
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