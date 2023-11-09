Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «Будем пытаться доказать, что это подстава. Сотрудники сами дали ему в руки сверток, вымогали взятку»

Адвокат Алексея Бугаева рассказала о ходе дела о наркотиках.

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков.

Краснодарское МВД утверждает, что у 42-летнего москввича в кармане нашли сверток примерно с 500 граммами мефедрона, которые тот взял из тайника, чтобы сбыть в Сочи. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере), Бугаев помещен под стражу до конца года. Защита экс-футболиста обжаловала арест.

«Дело находится в начальной стадии, но сейчас даже неизвестно, какой следственный орган будет заниматься продолжением производства. Главное следственное управление истребовало материалы дела. Сейчас решается вопрос, у кого в производстве дело будет оставаться. В течение двух недель будет назначена апелляция – просим заменить заключение под стражу на домашний арест.

Сейчас шансы перевода на домашний арест не очень высокие. Мы еще не истребовали все доказательства, для того чтобы подтвердить нашу позицию перед судом.

Мы находимся в процессе поиска, написали заявление на сотрудников, которые опубликовали видео и вымогали взятку. Сотрудники злоупотребляли полномочиями и склоняли к ложному признанию вины и сами дали в руки сверток моему подзащитному.

Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман. Это нелепо, однако все отставили именно так. Сейчас мы будем пытаться доказать, что это подстава», – сказала Екатерина Макличенко.

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