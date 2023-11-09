Адвокат Бугаева о деле о наркотиках: «Будем пытаться доказать, что это подстава. Сотрудники сами дали ему в руки сверток, вымогали взятку»

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Адвокат Алексея Бугаева рассказала о ходе дела о наркотиках.

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков.

Краснодарское МВД утверждает, что у 42-летнего москввича в кармане нашли сверток примерно с 500 граммами мефедрона, которые тот взял из тайника, чтобы сбыть в Сочи. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере), Бугаев помещен под стражу до конца года. Защита экс-футболиста обжаловала арест.

«Дело находится в начальной стадии, но сейчас даже неизвестно, какой следственный орган будет заниматься продолжением производства. Главное следственное управление истребовало материалы дела. Сейчас решается вопрос, у кого в производстве дело будет оставаться. В течение двух недель будет назначена апелляция – просим заменить заключение под стражу на домашний арест.

Сейчас шансы перевода на домашний арест не очень высокие. Мы еще не истребовали все доказательства, для того чтобы подтвердить нашу позицию перед судом.

Мы находимся в процессе поиска, написали заявление на сотрудников, которые опубликовали видео и вымогали взятку. Сотрудники злоупотребляли полномочиями и склоняли к ложному признанию вины и сами дали в руки сверток моему подзащитному.

Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман. Это нелепо, однако все отставили именно так. Сейчас мы будем пытаться доказать, что это подстава», – сказала Екатерина Макличенко.

Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной подставляют

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15 комментариев

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igls54
Просто парень прочитал в газете, что полиция ищет наркодилера. Но это оказалась не вакансия
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Marakushev
Для вымогания взятки наверное и 5 грамм хватило, а не пол кило )
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jqzn88xn6n
Обвинять государство в преступлении - слабая позиция в суде и проигранная заведомо.
+8
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T622222
Для взятки хватит и 3 гр., 500 гр., это уже на ПЖ тянет тем более такой дряни… Поэтому лет 10 будет за счастье….
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Антон Фалафель
Следующая версия от адвокатессы, что он просто купил в пятёрочку пачку стирального порошка Тайд а менты перепутали с наркатой.
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sega megabitovich
просто зашел в магазин за солью, а дали это... ну чо, выпустите? 👀
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ApXuMaHqPuT
Понятно, что никакой человек, совершающий преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, не стал бы полукилограммовый сверток класть в передний свисающий карман.

Да уж, тут Лёха-Полкило дал маху😐
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Groznyi2024
Напомнило: мама, меня фура убила
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Balt
И она продолжает это делать - усугублять положение Бугаева. Вот от того что она вот это всё вещает в СМИ лучше она не делает и делу не помогает.
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donatodonatore
Футболист не журналист никто не впишется. Ещё и порадуются. Типа так ему и надо бездельнику.
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nugoboss
Отработанные метод у нас.
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Непристойное предложение
о Господи! неужели в РФ есть продажные правоохранители?...(сарказм).
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Onion
Труд профессиональных росфутболистов недостаточно хорошо оплачивается. Вот они и вынуждены заниматься черт-те чем...
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Spaten
Тот самый Бугаев, в сборную приглашали?
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Geronimo Good
Ответ Balt
И она продолжает это делать - усугублять положение Бугаева. Вот от того что она вот это всё вещает в СМИ лучше она не делает и делу не помогает.
Вообще нет. Огласка и ещё раз огласка. Только так можно хоть как-то давить на коррумпированные органы.
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