«Говорили, что мне хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона, тебя поймают». Никто не подошел». Тикнизян о конфликте с болельщиком

Наир Тикнизян рассказал об угрозах в свой адрес после конфликта с болельщиком на парковке.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Защитник «Локомотива» сказал фанату: «Закрой рот, как истеричка себя ведешь. Когда выиграем четыре-пять игр, посмотрю, как ты будешь говорить»

– Какой момент по ходу этого сезона был самым тяжелым в эмоциональном плане?

– Когда мы проиграли ЦСКА, «Спартаку», «Динамо», то есть все московские дерби. Плюс, если вы помните мое видео на парковке с болельщиком... Тогда я прекрасно понимал, что меня снимают и что в соцсети попадет именно тот отрезок, где говорю я.

Но если углубиться в эту ситуацию, то меня спровоцировали, оскорбили. Я поступил непрофессионально. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек.

Возможно, исходя из этого горького опыта, сейчас я бы прошел мимо. Но тогда просто не мог – люди оскорбляли меня ни за что. Тем более это было после игры с « ». А в том матче, считаю, я сыграл на достаточно неплохом уровне.

Со мной связывались люди, которые напрямую общались с ультрас, и говорили, что хотят «набить мне морду». Перед матчем с они мне сказали следующее: «Ты выйдешь со стадиона, и они тебя поймают». Я вышел с того же места, просто прошел мимо. Никто ко мне не подошел.

Тогда полностью осознал, что есть большое количество людей, которые против меня. Ведь почему-то никто не принял позицию, что на футболиста накинулись. Никто не стал преподносить так, мол, почему они позволяли себе оскорблять его. Все начали говорить в мой адрес: «Что он себе позволяет? Что он орет?»

Тогда я сказал [болельщику]: «Когда мы выиграем четыре-пять игр подряд, посмотрю, что ты скажешь». Собственно, мы сейчас такой отрезок выдали. И у меня возникает вопрос: «Что ты скажешь сейчас?»

– Баринов рассказывал, что он был первым, кому ты набрал после той истории.

– Да. Я ехал в такси, позвонил и сказал: «Дим, сейчас через минут 30 выйдет видео с моим участием. Я просто хочу, чтобы ты как капитан понимал, что я сорвался, меня вывели на эмоции».

Если быть честным, повторись эта ситуация сейчас, я бы прошел мимо. Таким людям, которые ищут провокации, будет гораздо обиднее, когда ты не обратишь на них внимания, – сказал защитник « ».