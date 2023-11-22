Глава судейского комитета Испании: «Дело Негрейры вредит не только судейству, но и всему испанскому футболу. Мы шокированы, хотим максимальных последствий по закону»

Теги Барселона Ла Лига судьи Луис Медина Канталехо Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Глава судейского комитета Испании высказался о деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Мы все были шокированы, когда всплыло дело Негрейры. Мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию в распоряжение суда. Мы хотим, чтобы все решилось как можно скорее, и последствия были максимальными из предусмотренных законом.

Дело Негрейры нанесло огромный ущерб судейству, и мы с нетерпением ждем его окончания, потому что оно вредит не только судейству, но и всему испанскому футболу.

Мы настолько прозрачны, что единственный раз, когда мы публично признали ошибку, на нас подали в суд. Так что с этого момента мы не будем выходить и извиняться», – сказал Луис Медина Канталехо.

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7 комментариев

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фк кабинет
Если по закону то наша Барса окажется в Сегунде и лишиться титулов за время спонсирования Негрейры.
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Роман
Верим в БЧК. Сегундой искупят все те деяния, что сотворили вместе с Негрейрой.
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Мирослав Ковальский
Судья и барселона это как два попугая неразлучника, как Бони и Клайд, как Ромул и Рем, как Чук и Грек, как Чип и Дейл, как Ромео и Джульетта, как Дольче и Габбана.

Барселона не может существовать без судейской помощи как рыба без воды и начинает тут же погибать как наркоман без дозы.

барселона 20 лет платила деньги Негрейре, а в ЛЧ до введения ВАР, что не матч барселоны, так очередной скандал, но даже несмотря на это, ее фанатки после этого умудряются утверждать, что барселону засуживают. Матч Челси с Эвребе не даст соврать

Смех да и только, ведь барселону засудили это же самый настоящий анекдот из серии, колобок повесился или буратино утонул что в принципе невозможно
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