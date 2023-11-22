Глава судейского комитета Испании: «Дело Негрейры вредит не только судейству, но и всему испанскому футболу. Мы шокированы, хотим максимальных последствий по закону»
Глава судейского комитета Испании высказался о деле Негрейры.
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.
Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.
«Мы все были шокированы, когда всплыло дело Негрейры. Мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию в распоряжение суда. Мы хотим, чтобы все решилось как можно скорее, и последствия были максимальными из предусмотренных законом.
Дело Негрейры нанесло огромный ущерб судейству, и мы с нетерпением ждем его окончания, потому что оно вредит не только судейству, но и всему испанскому футболу.
Мы настолько прозрачны, что единственный раз, когда мы публично признали ошибку, на нас подали в суд. Так что с этого момента мы не будем выходить и извиняться», – сказал Луис Медина Канталехо.
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Барселона не может существовать без судейской помощи как рыба без воды и начинает тут же погибать как наркоман без дозы.
барселона 20 лет платила деньги Негрейре, а в ЛЧ до введения ВАР, что не матч барселоны, так очередной скандал, но даже несмотря на это, ее фанатки после этого умудряются утверждать, что барселону засуживают. Матч Челси с Эвребе не даст соврать
Смех да и только, ведь барселону засудили это же самый настоящий анекдот из серии, колобок повесился или буратино утонул что в принципе невозможно