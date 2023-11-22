Глава судейского комитета Испании: «Дело Негрейры вредит не только судейству, но и всему испанскому футболу. Мы шокированы, хотим максимальных последствий по закону»

Глава судейского комитета Испании высказался о деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Мы все были шокированы, когда всплыло дело Негрейры. Мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию в распоряжение суда. Мы хотим, чтобы все решилось как можно скорее, и последствия были максимальными из предусмотренных законом.

Дело Негрейры нанесло огромный ущерб судейству, и мы с нетерпением ждем его окончания, потому что оно вредит не только судейству, но и всему испанскому футболу.

Мы настолько прозрачны, что единственный раз, когда мы публично признали ошибку, на нас подали в суд. Так что с этого момента мы не будем выходить и извиняться», – сказал Луис Медина Канталехо.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?