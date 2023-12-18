Александр Мостовой: «Абаскаль играет роль тренера «Спартака»: любит красоваться перед камерой, работает на публику. Внимание к клубу повышается из-за его выходок»
Александр Мостовой упрекнул тренера «Спартака» Абаскаля в игре на публику.
«Сейчас в футболе мода на эмоциональных тренеров, которые больше думают о том, как они выглядят на бровке, чем о результатах команды. Абаскаль – из числа таких.
Гильермо – эмоциональный парень, который любит красоваться перед камерой. Он работает на публику, делает шоу.
Можно сказать, что Абаскаль играет роль главного тренера «Спартака». Внимание к клубу повышается из-за его выходок», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Сельты».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Почему бы и нет.
Но с невнятной игрой и это не спасёт.