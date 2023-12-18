Александр Мостовой: «Абаскаль играет роль тренера «Спартака»: любит красоваться перед камерой, работает на публику. Внимание к клубу повышается из-за его выходок»

Александр Мостовой упрекнул тренера «Спартака» Абаскаля в игре на публику.

«Сейчас в футболе мода на эмоциональных тренеров, которые больше думают о том, как они выглядят на бровке, чем о результатах команды. Абаскаль – из числа таких.

Гильермо – эмоциональный парень, который любит красоваться перед камерой. Он работает на публику, делает шоу.

Можно сказать, что играет роль главного тренера «Спартака». Внимание к клубу повышается из-за его выходок», – заявил бывший игрок « » и «Сельты».

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