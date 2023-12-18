Александр Мостовой: «Абаскаль играет роль тренера «Спартака»: любит красоваться перед камерой, работает на публику. Внимание к клубу повышается из-за его выходок»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой упрекнул тренера «Спартака» Абаскаля в игре на публику.

«Сейчас в футболе мода на эмоциональных тренеров, которые больше думают о том, как они выглядят на бровке, чем о результатах команды. Абаскаль – из числа таких.

Гильермо – эмоциональный парень, который любит красоваться перед камерой. Он работает на публику, делает шоу.

Можно сказать, что Абаскаль играет роль главного тренера «Спартака». Внимание к клубу повышается из-за его выходок», – заявил бывший игрок «Спартака» и «Сельты».

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15 комментариев
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Если человек до 55 лет никого не тренировал, вряд ли он в оставшиеся годы своей жизни будет кого-то тренировать. Только бесконечные однотипные интервью, типа этого, пока всем не надоест до чёртиков.
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А Саша играет роль клоуна который высказывается по поводу и без, а то вдруг его забыли
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Абаскаль для Мостового по ходу как Ден Марино для Рэя Финкла. И дельфин тоже есть, как раз.
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как бы хотелось, чтобы следующим тренером Спартака стало это чудо. я бы посмотрел на отмазки в случае неудач😄
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Да и в чеканке полный ноль...
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А Мостовой как к себе внимание повышает? - Дураку 55 лет, он в короне и в царской мантие выкатывается к людям))
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Мостовому ли не знать,какой темперамент у Испанцев?Причем тут красуется, если характер такой. Это Мостовой красуется и везде лезет-надоел уже всем скулением и привлечением к себе внимания.
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Ответ Святослав Федорович
как бы хотелось, чтобы следующим тренером Спартака стало это чудо. я бы посмотрел на отмазки в случае неудач😄
В смысле в СЛУЧАЕ? Ты ещё сомневаешься?
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Зрелище может культивироваться, конечно.
Почему бы и нет.
Но с невнятной игрой и это не спасёт.
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мостовой Абаскаль не может чеканить мяч
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Учись царь как себя подавать публике вдруг пригодится 😉пока есть бесплатные примеры
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Мостовому тоже тексты писать начали, как Зареме?
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Абаскаль крутой тренер, убирать его не нужно...
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Маэстро- ваш выход, дайте человеку наконец потренировать.
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Ответ Weaver Den
А Саша играет роль клоуна который высказывается по поводу и без, а то вдруг его забыли
думаю это на нём кто-то играет с его якобы однотипными интервью.а вообще уже достали абоскаледрочеры,любители рыжих..
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