Радимов уверен, что Абскаль покинет «Спартак»: «Он претендует на пост тренера «Севильи», сорвется туда. Карпин – идеальная фигура для красно-белых»

Теги Спартак Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов допускает, что Гильермо Абаскаль покинет «Спартак» зимой.

– Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи».

Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.

– Кто придет вместо него, Валерий Карпин?

– Там Мостовой есть. Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для «Спартака», – сказал экс-игрок «Зенита».

Напомним, в субботу с поста главного тренера «Севильи» был уволен Диего Алонсо.

В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.

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3 комментария
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Карпин — в "Спартак", Балахнин — в "Ростов".
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