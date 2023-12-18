Радимов уверен, что Абскаль покинет «Спартак»: «Он претендует на пост тренера «Севильи», сорвется туда. Карпин – идеальная фигура для красно-белых»
Владислав Радимов допускает, что Гильермо Абаскаль покинет «Спартак» зимой.
– Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи».
Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.
– Кто придет вместо него, Валерий Карпин?
– Там Мостовой есть. Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для «Спартака», – сказал экс-игрок «Зенита».
Напомним, в субботу с поста главного тренера «Севильи» был уволен Диего Алонсо.
В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах.
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