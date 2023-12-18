Владислав Радимов допускает, что Гильермо Абаскаль покинет «Спартак» зимой.

– Думаю, что уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи».

Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвется.

– Кто придет вместо него, ?

– Там Мостовой есть. Мое мнение: Карпин – идеальная фигура для « », – сказал экс-игрок «Зенита».

Напомним, в субботу с поста главного тренера «Севильи» был уволен Диего Алонсо.

В текущем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир , набрав 30 очков в 18 матчах.

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