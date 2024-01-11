Глушаков о «Ростове»: «Надо набрать форму, а дальше будет видно, останусь или нет. Пошутили с Карпиным, чтобы реанимировал меня, и я вернулся в РПЛ»

Денис Глушаков не исключил, что может остаться в «Ростове» после сборов.

В четверг Глушаков прошел медосмотр вместе с «Ростовом» и сообщил о поездке на сборы с командой.

«С Валерием Георгиевичем [Карпиным] встретились в Москве. Списывались, созванивались. Попросил у него, чтобы он помог мне с тренировочным процессом. Пошутили чуть‑чуть, чтобы реанимировал меня, чтобы я вернулся в Премьер‑лигу и еще поиграл.

Я знаю его концепцию, как он тренирует, как у него составлен тренировочный процесс. Не зря он тренер сборной. Хотелось потренироваться с молодой, хорошей, перспективной командой, так как они функционально очень оснащены. Интересная, добротная команда.

Сначала надо набрать форму, а дальше будет видно, останусь или нет. Хотел бы поблагодарить «Ростов» за то, что предоставили такую возможность. В этой команде есть много друзей.

Это вызов для меня. Главное, чтобы травмы обходили стороной. Знаю, какая будет интенсивность тренировок», – сказал Глушаков.

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