Глушаков будет тренироваться с «Ростовом» на зимних сборах. Он успешно прошел медосмотр

Денис Глушаков проведет зимние сборы с «Ростовом».

По информации «РБ Спорт», бывший игрок сборной России и московского « » будет тренироваться с командой Валерия Карпина. В течение первой части сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак».

36-летний футболист уже прошел медосмотр для « » и поделился его результатами.

«Особо лишнего веса нет, нормально все. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм – на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так все хорошо.

Как пообщался с ребятами из «Ростова»? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях – посмеялись, поприкалывались. Все замечательно», – сказал .

Статистику полузащитника можно изучить здесь.

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