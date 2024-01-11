Глушаков будет тренироваться с «Ростовом» на зимних сборах. Он успешно прошел медосмотр

Теги Ростов премьер-лига Россия Денис Глушаков Спартак Кострома Футбол

Денис Глушаков проведет зимние сборы с «Ростовом».

По информации «РБ Спорт», бывший игрок сборной России и московского «Спартака» будет тренироваться с командой Валерия Карпина. В течение первой части сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак».

36-летний футболист уже прошел медосмотр для «Ростова» и поделился его результатами.

«Особо лишнего веса нет, нормально все. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм – на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так все хорошо.

Как пообщался с ребятами из «Ростова»? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях – посмеялись, поприкалывались. Все замечательно», – сказал Глушаков.

Статистику полузащитника можно изучить здесь.

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8 комментариев
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блин, даже и не знаю что сказать. Вроде и сам он Ростовский(область) и футболист был неплохой, но человек говно.
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Баньку с подругами детства уже затопили?
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Самогон из Миллерова будет ближе.
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"Защита" под угрозой
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Надеюсь, с Николаем Ростовым
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В одной команде с Роналдо будет играть, мечты сбываются...
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Нормальный он пацан, и намного ближе к людям, чем многие звёзды, проводит турниры для детей, сам участвует в ежегодных турнирах с простыми мужиками, каждый год в сл.Кашары проходит его турнир, так что не гоните на него по поводу "человеческого"
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Ответ Гельмут Стой
Нормальный он пацан, и намного ближе к людям, чем многие звёзды, проводит турниры для детей, сам участвует в ежегодных турнирах с простыми мужиками, каждый год в сл.Кашары проходит его турнир, так что не гоните на него по поводу "человеческого"
в Миллерово.
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