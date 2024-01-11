Глушаков будет тренироваться с «Ростовом» на зимних сборах. Он успешно прошел медосмотр
Денис Глушаков проведет зимние сборы с «Ростовом».
По информации «РБ Спорт», бывший игрок сборной России и московского «Спартака» будет тренироваться с командой Валерия Карпина. В течение первой части сезона Глушаков выступал за костромской «Спартак».
36-летний футболист уже прошел медосмотр для «Ростова» и поделился его результатами.
«Особо лишнего веса нет, нормально все. Что сказали врачи? 18-летний, молодой организм – на дорожке пробежал неплохо. Ну, надо у врачей спросить поподробнее. А так все хорошо.
Как пообщался с ребятами из «Ростова»? Всех почти знаю в команде, со всеми в нормальных отношениях – посмеялись, поприкалывались. Все замечательно», – сказал Глушаков.
Статистику полузащитника можно изучить здесь.
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