«Спартак» Кострома о будущем Глушакова: «Вроде у него есть хорошее предложение из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет»  

Замгендиректора костромского «Спартака» допустила уход Дениса Глушакова в другой клуб.

36-летний экс-хавбек московского « » выступает за клуб лиги А с сентября прошлого года.

«Контракт с был заключен на год, так как по регламенту РФС нельзя подписать договор с футболистом на два месяца. С Денисом у нас особенные условия. На данный момент мы на стадии обсуждения сотрудничества.

Сборы пока он с нами не проходит. Вроде как у Глушакова есть хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет», — сказала Елена Трошкина.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам