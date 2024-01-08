«Спартак» Кострома о будущем Глушакова: «Вроде у него есть хорошее предложение из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет»  

Теги возможные трансферы Денис Глушаков Спартак Кострома Вторая лига А Футбол

Замгендиректора костромского «Спартака» допустила уход Дениса Глушакова в другой клуб.

36-летний экс-хавбек московского «Спартака» выступает за клуб Второй лиги А с сентября прошлого года.

«Контракт с Глушаковым был заключен на год, так как по регламенту РФС нельзя подписать договор с футболистом на два месяца. С Денисом у нас особенные условия. На данный момент мы на стадии обсуждения сотрудничества. 

Сборы пока он с нами не проходит. Вроде как у Глушакова есть хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет», — сказала Елена Трошкина.

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1 комментарий
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Ну вот его подлинный уровень и есть. Когда раздающим был Фернандо и на острие Зе Луиш и Адриану с Промесом, самое слабое звено волей-неволей подтянулось.
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