«Спартак» Кострома о будущем Глушакова: «Вроде у него есть хорошее предложение из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет»
Замгендиректора костромского «Спартака» допустила уход Дениса Глушакова в другой клуб.
36-летний экс-хавбек московского «Спартака» выступает за клуб Второй лиги А с сентября прошлого года.
«Контракт с Глушаковым был заключен на год, так как по регламенту РФС нельзя подписать договор с футболистом на два месяца. С Денисом у нас особенные условия. На данный момент мы на стадии обсуждения сотрудничества.
Сборы пока он с нами не проходит. Вроде как у Глушакова есть хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет», — сказала Елена Трошкина.
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