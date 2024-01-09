Мерфи о пенальти на Бруну: «Ужасное решение, поощряющее нырки – они делают это, потому что такие 11-метровые продолжают назначать. Падение было наигранным, он мог удержаться на ногах»
Дэнни Мерфи недоволен пенальти на Бруну Фернандеше в матче с «Уиганом».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уиган» (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии. На 74-й минуте Бруну реализовал пенальти, который заработал самостоятельно.
«Это ужасно. Речь не только о Бруну, недавно мы видели подобное несколько раз, как с Диогу [Жотой в матче с «Ньюкаслом»]. Касание было легким, и, к сожалению, назначая такие пенальти, мы поощряем игроков нырять при любом контакте.
Контакт был недостаточным, чтобы он упал. Он поставил ногу на землю и подумал: «О, я лучше упаду». Это наигранное падение, ужасное решение [судьи], которое поощряет нырки.
Бруну был хорош [в этой игре]. Кто-то может подумать, что я недоволен, потому что это Бруну Фернандеш, но так мог поступить любой игрок. Причина, по которой они продолжают так делать, – в том, что такие пенальти продолжают назначать. Контакт не равен пенальти. Это не означает, что нужно падать. Парню не следовало нырять – когда произошел контакт, он мог удержаться на ногах, но он нырнул и упал», – сказал экс-хавбек «Ливерпуля».
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"Он мог устоять".
А то, что устояв он уже не мог бы продолжить атаку нормально - не важно? Сколько такого было, когда игрока цепляют, он не падает из последних, но атака уже не получается: скорость упала, мяч отскочил, набежали защитники и т. п.
"Молодец, не упал", а толку-то? Зацепили - падай, футбол - игра на результат, а не для "эстетики".
По теме: пока судьи не начнут свистеть контакты, не приводящие к падению, но влияющие на игру, игроки будут валиться. Сейчас же "не упал - не фол"
в общем 100%-ый пенальти, возможно этот Мерфи ностальгирует по временам костоломов, но тут придираться - очень странно.
Мне нырки и катания по полу от малейшего контакта сильно не нравятся, но если контакт реально есть и игрок падает, то спрашивать надо не с него, а с того, кто нарушал.
Сейчас в АПЛ сотни травмированных и подавляющее большинство получает травмы из за контактов.
Да симуляция бесит, но когда игроков бьют и ничего не происходит тоже бесит. Да и постоянное хватание игроков во время контратак за которыми не следует ЖК реально бесят.
Если игроков начнут наказывать и за срывы атак и за грубость и за симуляцию, то футбол стает лучше. А пока имеем то что имеем.
Не назначайте никогда и ни за что !
Или как говорили у нас на МатчТВ :
Это очевидная симуляция - игрок бежал , сгибая ноги в коленях заране ))
И так в Англии дают 1 пенальти из 5 по прихоти судьи или когда защитник в прыжке вынимает мяч руками из девятки .
Все остальное допустимо !
Ну введите свои особые английские правила и не назначайте пенальти совсем .
Называться это будет регби - все как вы любите !
Ведь реально помню подобные моменты, когда сам орёшь у телевизора: "падай! Ну на @@@ ты устоял?"
Устоял, молодец, мужик, но вот гола-то нет...