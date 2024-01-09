Мерфи о пенальти на Бруну: «Ужасное решение, поощряющее нырки – они делают это, потому что такие 11-метровые продолжают назначать. Падение было наигранным, он мог удержаться на ногах»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Дэнни Мерфи Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Бруну Фернандеш Диогу Жота Футбол

Дэнни Мерфи недоволен пенальти на Бруну Фернандеше в матче с «Уиганом».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Уиган» (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии. На 74-й минуте Бруну реализовал пенальти, который заработал самостоятельно.

«Это ужасно. Речь не только о Бруну, недавно мы видели подобное несколько раз, как с Диогу [Жотой в матче с «Ньюкаслом»]. Касание было легким, и, к сожалению, назначая такие пенальти, мы поощряем игроков нырять при любом контакте.

Контакт был недостаточным, чтобы он упал. Он поставил ногу на землю и подумал: «О, я лучше упаду». Это наигранное падение, ужасное решение [судьи], которое поощряет нырки.

Бруну был хорош [в этой игре]. Кто-то может подумать, что я недоволен, потому что это Бруну Фернандеш, но так мог поступить любой игрок. Причина, по которой они продолжают так делать, – в том, что такие пенальти продолжают назначать. Контакт не равен пенальти. Это не означает, что нужно падать. Парню не следовало нырять – когда произошел контакт, он мог удержаться на ногах, но он нырнул и упал», – сказал экс-хавбек «Ливерпуля».

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25 комментариев
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Да пошел ты в пень. Меня вот такие вещи раздражают.
"Он мог устоять".
А то, что устояв он уже не мог бы продолжить атаку нормально - не важно? Сколько такого было, когда игрока цепляют, он не падает из последних, но атака уже не получается: скорость упала, мяч отскочил, набежали защитники и т. п.
"Молодец, не упал", а толку-то? Зацепили - падай, футбол - игра на результат, а не для "эстетики".
+35
-8
+27
Ответ отто торро
У Жоты был контакт да он мог продолжить движение но сам факт что контакт был
Бруну, Жота, Роналду. Португальцы - это просто синоним слова "нырок" )
+24
-8
+16
Ответ Люблю Марго Робби
Тренер Уигана подтвердил что согласен с решением назначить пенальти, а тут вылезло скаузерское чудо и что-то блеет, лучше расскажи про Жоту или там всё впорядке?🤔
Ты б хоть новость прочитал прежде, чем возмущаться, он с Жоты начал

По теме: пока судьи не начнут свистеть контакты, не приводящие к падению, но влияющие на игру, игроки будут валиться. Сейчас же "не упал - не фол"
+9
0
+9
а как он это измеряет? там с приличной силой по ноге Бруно прилетело. и если бы он на ногах устоял - была бы потеря времени и скорее всего затем потеря мяча.
в общем 100%-ый пенальти, возможно этот Мерфи ностальгирует по временам костоломов, но тут придираться - очень странно.
+8
-2
+6
Ну, устоял бы он и потерял мяч - на этом атака закончена.
Мне нырки и катания по полу от малейшего контакта сильно не нравятся, но если контакт реально есть и игрок падает, то спрашивать надо не с него, а с того, кто нарушал.
+7
-1
+6
У Жоты был контакт да он мог продолжить движение но сам факт что контакт был
+11
-6
+5
Да блин очевидно почему так происходит. Если игрок не падает или не корчится от боли, то нарушения нет. Костоломы могут бить игроков весь матч и ничего ЖК нет.
Сейчас в АПЛ сотни травмированных и подавляющее большинство получает травмы из за контактов.
Да симуляция бесит, но когда игроков бьют и ничего не происходит тоже бесит. Да и постоянное хватание игроков во время контратак за которыми не следует ЖК реально бесят.
Если игроков начнут наказывать и за срывы атак и за грубость и за симуляцию, то футбол стает лучше. А пока имеем то что имеем.
+4
0
+4
Любой контакт на скорости сбивает координацию. Игрок может устоять, но эффективность его дальнейших действий падает в разы. Выход? Не трогать игрока, тогда и пеналя не будет.
+3
0
+3
Ответ отто торро
У Жоты был контакт да он мог продолжить движение но сам факт что контакт был
У Бруно контакта не было?)
+3
0
+3
согласен было такое ощущение это вот все иммигранты испортили настоящий дух британского футбола 😅😄😆😆😆
+2
-1
+1
Меня позабавило, когда у Уигана на замену вышел чувак с роскошными усами, который похож на Хайтауэра из Полицейской академии, и он укорял Бруну за его падение, а тот пытался объяснить что-то. Так душевная атмосфера была вчера
+1
0
+1
очень однобокая точка зрения. Мы и сейчас видим, что игроки активно пользуются руками в борьбе, так как судьи это позволяют. К чему это приводит, видели в матче Ростов-Урал, когда Егорычев за один и тот же толчок руками не получил пенальти и в другом эпизоде получил красную.
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а почему он должен устоять если контакт был
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А что это так полыхает у этого товарища 🤣🤦🏻‍♂️все там было и пенка 💯 даже тренер Уигана признал это.
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Ответ отто торро
У Жоты был контакт да он мог продолжить движение но сам факт что контакт был
С Жотой это шапито было, контакт был незначительным и не влиял на эпизод, если Жота метра 3 после него пробежал. Это как на ЧМ с пенальти в ворота хорватов, вратарь делал всё чтобы избежать контакта, но его все равно обвинили, так и Жота, искал контакт, вратарь по сути увернулся, но он все равно решил упасть.
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Ответ Alex1104
Да пошел ты в пень. Меня вот такие вещи раздражают. "Он мог устоять". А то, что устояв он уже не мог бы продолжить атаку нормально - не важно? Сколько такого было, когда игрока цепляют, он не падает из последних, но атака уже не получается: скорость упала, мяч отскочил, набежали защитники и т. п. "Молодец, не упал", а толку-то? Зацепили - падай, футбол - игра на результат, а не для "эстетики".
Вначале завыли журналисты , теперь бывшие футболисты:
Не назначайте никогда и ни за что !
Или как говорили у нас на МатчТВ :
Это очевидная симуляция - игрок бежал , сгибая ноги в коленях заране ))
И так в Англии дают 1 пенальти из 5 по прихоти судьи или когда защитник в прыжке вынимает мяч руками из девятки .
Все остальное допустимо !
Ну введите свои особые английские правила и не назначайте пенальти совсем .
Называться это будет регби - все как вы любите !
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Ответ Alex1104
Да пошел ты в пень. Меня вот такие вещи раздражают. "Он мог устоять". А то, что устояв он уже не мог бы продолжить атаку нормально - не важно? Сколько такого было, когда игрока цепляют, он не падает из последних, но атака уже не получается: скорость упала, мяч отскочил, набежали защитники и т. п. "Молодец, не упал", а толку-то? Зацепили - падай, футбол - игра на результат, а не для "эстетики".
И если честно, то там не зацеп был, а хороший такой удар по стопе. Большинство игроков бы упало, даже в середине поля. Чем Бруну хуже?
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Ответ Кирилл Шарапов
И если честно, то там не зацеп был, а хороший такой удар по стопе. Большинство игроков бы упало, даже в середине поля. Чем Бруну хуже?
Я уже не о конкретном случае, а о принципе.
Ведь реально помню подобные моменты, когда сам орёшь у телевизора: "падай! Ну на @@@ ты устоял?"
Устоял, молодец, мужик, но вот гола-то нет...
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