Мерфи о пенальти на Бруну: «Ужасное решение, поощряющее нырки – они делают это, потому что такие 11-метровые продолжают назначать. Падение было наигранным, он мог удержаться на ногах»

Дэнни Мерфи недоволен пенальти на Бруну Фернандеше в матче с «Уиганом».

« » обыграл « » (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии. На 74-й минуте Бруну реализовал пенальти, который заработал самостоятельно.

«Это ужасно. Речь не только о Бруну, недавно мы видели подобное несколько раз, как с [Жотой в матче с «Ньюкаслом»]. Касание было легким, и, к сожалению, назначая такие пенальти, мы поощряем игроков нырять при любом контакте.

Контакт был недостаточным, чтобы он упал. Он поставил ногу на землю и подумал: «О, я лучше упаду». Это наигранное падение, ужасное решение [судьи], которое поощряет нырки.

Бруну был хорош [в этой игре]. Кто-то может подумать, что я недоволен, потому что это , но так мог поступить любой игрок. Причина, по которой они продолжают так делать, – в том, что такие пенальти продолжают назначать. Контакт не равен пенальти. Это не означает, что нужно падать. Парню не следовало нырять – когда произошел контакт, он мог удержаться на ногах, но он нырнул и упал», – сказал экс-хавбек « ».

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