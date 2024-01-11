«Локомотив» хочет подписать защитника «Страсбура» Ньямси. Клуб сделал первое предложение по 26-летнему игроку

Теги Локомотив Шеффилд Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Бернли Жерзино Ньямси Футбол

«Локомотив» хочет подписать защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси.

По информации Le Parisien, московский клуб сделал трансфер Ньямси приоритетом в зимнее трансферное окно. В последние часы «Локомотив» направил «Страсбуру» первое предложение о трансфере, сумма которого не уточняется.

Сообщается, что у 26-летнего защитника есть еще несколько предложений от клубов за пределами Франции. Также известно, что «Бернли» и «Шеффилд» предприняли попытки арендовать Ньямси с правом выкупа.

Контракт Ньямси со «Страсбуром» действует до 2025 года. Статистика футболиста доступна здесь.

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7 комментариев
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Чем-то внешне напоминает Буббу Смита)
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Очередная утка. Локомотив это команда, у которой основная цель - подготовка игроков для сборной России. И никакие Ньямси в эту концепцию не вписываются..)
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Ответ инок
Очередная утка. Локомотив это команда, у которой основная цель - подготовка игроков для сборной России. И никакие Ньямси в эту концепцию не вписываются..)
Так натурализуют и готово
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+1
Ответ инок
Очередная утка. Локомотив это команда, у которой основная цель - подготовка игроков для сборной России. И никакие Ньямси в эту концепцию не вписываются..)
Нынче модно давать заморским паспорта россиянские.
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Межсезонье. Тоска.
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Вот у локо всегда были свои российские сильные защитники. Зачем выдумывать и подписывать неизвестно кого, как-будто этот африканец лучше будет играть в обороне. Лишь деньги с железных дорог потратить. ..... ?!
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Да не поедет он ) че у нас ловить ? Еврокубков нет и себя не покажешь
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