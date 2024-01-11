«Локомотив» хочет подписать защитника «Страсбура» Ньямси. Клуб сделал первое предложение по 26-летнему игроку
«Локомотив» хочет подписать защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси.
По информации Le Parisien, московский клуб сделал трансфер Ньямси приоритетом в зимнее трансферное окно. В последние часы «Локомотив» направил «Страсбуру» первое предложение о трансфере, сумма которого не уточняется.
Сообщается, что у 26-летнего защитника есть еще несколько предложений от клубов за пределами Франции. Также известно, что «Бернли» и «Шеффилд» предприняли попытки арендовать Ньямси с правом выкупа.
Контракт Ньямси со «Страсбуром» действует до 2025 года. Статистика футболиста доступна здесь.
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