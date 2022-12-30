«ПСЖ» считает 1-ю желтую Неймара незаслуженной и выступит в защиту удаленного форварда перед дисциплинарным комитетом Лиги 1

Теги ПСЖ лига 1 Франция дисквалификации судьи Страсбур Неймар Клеман Тюрпен Александр Джику Жерзино Ньямси Футбол

«ПСЖ» собирается выступить в защиту форварда Неймара, удаленного в матче Лиги 1.

Бразильский нападающий заработал 2 предупреждения за 2 минуты матча со «Страсбуром» (2:1). На 61-й минуте Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека Адриена Томассона, а на 62-й был наказан за симуляцию при падении в штрафной соперника.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

По сведениям Goal, парижский клуб собирается представить дисциплинарному комитету Лиги 1 ряд аргументов в защиту форварда. Так, представители команды считают, что наказание в случае с первой желтой карточкой было чрезмерным, учитывая то, что в аналогичной ситуации избежал предупреждения защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси.

Также «ПСЖ» собирается указать на то, что против Неймара было совершено 13 нарушений, а зафиксировано лишь 6, хотя в одном случае действия защитника Александра Джику должны были привести к одиннадцатиметровому.

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7 комментариев

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Рамзан Азимов
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Это можно в каждом матче почти что наблюдать. Это выходит ПСЖ не дополучила ( за 61 минуту)14 атак и 1 гол с пенальти, а говорят что в этом матче игра у Неймара не шла. Судья точно дебил.
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Евгений Смирнов
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Хорош про всяких Пеле и Неймаров постить. Давайте только про величайшего месси
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Men77
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Ребята ,хорош. Билеты в Рио уже куплены.
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Ahtiar
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Неймар уже чистосердечное подписал. Ему ехать надо.
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Кенигсбергер
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Неймар: воу воу палехче пэсэжэ. Моим преступлениям нет прощения, а мне еще на карнавал успеть надо.
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ГОЛИБ Хошимов
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Ну
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Фут.Боль
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За чрезмерную тупость жк не отменяют пока что.
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