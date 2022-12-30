«ПСЖ» считает 1-ю желтую Неймара незаслуженной и выступит в защиту удаленного форварда перед дисциплинарным комитетом Лиги 1

«ПСЖ» собирается выступить в защиту форварда Неймара, удаленного в матче Лиги 1.

Бразильский нападающий заработал 2 предупреждения за 2 минуты матча со « » (2:1). На 61-й минуте получил желтую за шлепок по лицу хавбека Адриена Томассона, а на 62-й был наказан за симуляцию при падении в штрафной соперника.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с .

По сведениям Goal, парижский клуб собирается представить дисциплинарному комитету Лиги 1 ряд аргументов в защиту форварда. Так, представители команды считают, что наказание в случае с первой желтой карточкой было чрезмерным, учитывая то, что в аналогичной ситуации избежал предупреждения защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси.

Также « » собирается указать на то, что против Неймара было совершено 13 нарушений, а зафиксировано лишь 6, хотя в одном случае действия защитника должны были привести к одиннадцатиметровому.

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