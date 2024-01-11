«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника «Страсбура» Ньямси
Стало известно, сколько «Локомотив» предложил за трансфер Жерзино Ньямси.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал «Страсбуру» первое предложение по 26-летнему французскому центральному защитнику.
По данным L’Équipe, речь идет о 6 миллионах евро.
У Ньямси осталось полтора года по контракту с клубом Лиги 1.
В этом сезоне Жерзино провел 13 матчей и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
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