«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника «Страсбура» Ньямси

Теги Локомотив премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Жерзино Ньямси Футбол

Стало известно, сколько «Локомотив» предложил за трансфер Жерзино Ньямси.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал «Страсбуру» первое предложение по 26-летнему французскому центральному защитнику.

По данным L’Équipe, речь идет о 6 миллионах евро.

У Ньямси осталось полтора года по контракту с клубом Лиги 1.

В этом сезоне Жерзино провел 13 матчей и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

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12 комментариев
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Откуда у нас 6 🍋? 😂
Если даже на Веру наскрести не могут
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Добротный защитник, судя по видеонарезке. Надеюсь перейдет и станет стартом новой эпохи железобетонной защиты Локо
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Если по деньгам ок, то надо брать. Просто как то не верится, что Локо готов раскошелиться на такую сумму.
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Было бы неплохо ! но похоже утка (
откуда деньги Зин?)
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Удачи ему
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Скорее всего 🦆🦆🦆
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В роли Ньямси - Дастин Хоффман
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Откуда деньги такие взялись? Никого не продали ещё.
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Ответ SMART789
Зачем если нет еврокубков, а титул Чемпиона никому не нужен? таких комментариев вы не увидите, это же не ФК Зенит равно как и комментариев про государственные деньги
Ты чего?РЖД это же ведь частная компания,по всей стране построены высокоскоростные линии,полностью обновлен подвижной состав до поездов последней модели,строятся новые вокзалы и т.д.Я думаю в такой ситуации они имеют право выкинуть 6 млн евро за ноунейма.Тем более,что Локомотив в феврале в ЕК будет играть.Все правильно написал?))
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