«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника «Страсбура» Ньямси

Стало известно, сколько «Локомотив» предложил за трансфер Жерзино Ньямси.

Ранее сообщалось, что « » сделал « » первое предложение по 26-летнему французскому центральному защитнику.

По данным L’Équipe, речь идет о 6 миллионах евро.

У Ньямси осталось полтора года по контракту с клубом Лиги 1.

В этом сезоне провел 13 матчей и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

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