Карло Анчелотти: «Перес добился в футболе того, чего не удавалось никому другому. Он по-прежнему очень мотивирован и удерживает «Реал» на вершине»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига болельщики Флорентино Перес Сантьяго Бернабеу Йесте Футбол

Карло Анчелотти высказался о роли Флорентино Переса в успехах «Реала».

76-летний управленец занимает пост президента клуба с 2009 года. Также он руководил им с 2000 по 2006 годы. 

«Я считаю его главой семейства и человеком, добившимся в футболе того, чего не удавалось никому другому.

Он по-прежнему очень мотивирован, это самый главный болельщик клуба. Он был им с самого детства и питает к «Реалу» особую любовь. 

Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, было очень важно для «Реала». Как и то, что сделал Сантьяго Бернабеу (президент клуба с 1943 по 1978 годы – прим. Sports.ru) в 1950-е годы», – сказал главный тренер мадридцев. 

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7 комментариев
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Как сказал один журналист из сериала про «Бекхэма»

Флорентино Перес
Истинный гений, строительный бизнес — проза, а «Реал Мадрид» поэзия души.
Грамотный руководитель, настоящий профессионал, опыт и знания, его целеустремленность... Клуб добивается ещё больших высот
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Самый влиятельный менеджер в истории.
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Ответ Кино Музыка
Самый влиятельный менеджер в истории.
"Менеджер" - слишком просто для Флорентино Переса)
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Успехи Реала - результат здорового и грамотного управления Переса.
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Честно, так и есть. Еще до Абрамовича просёк фишку - скупить всех звёзд в одну дрим тим и сделал Галактикос нулевых, сразу перетянув внимание с доминурующей тогда силы Серии А к испанскому футболу
Не могу сказать, что одобряю сие - яро болел за Мальорку, когда она обыграла Галактикос и улетела в низший дивизион
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Мудрый Карло - идеальный тренер для "Реала" и Флорентино в частности. С Карло можно в шахматы сыграть, сигару вместе покурить, о жизни порассуждать. Карло сможет объяснить некоторые нюансы Пересу лучше, чем какой-то моднявый миллениал с инновационными методами работы :)
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Ответ oka79410
"Менеджер" - слишком просто для Флорентино Переса)
Босс)
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