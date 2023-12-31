Карло Анчелотти: «Перес добился в футболе того, чего не удавалось никому другому. Он по-прежнему очень мотивирован и удерживает «Реал» на вершине»

Карло Анчелотти высказался о роли Флорентино Переса в успехах «Реала».

76-летний управленец занимает пост президента клуба с 2009 года. Также он руководил им с 2000 по 2006 годы.

«Я считаю его главой семейства и человеком, добившимся в футболе того, чего не удавалось никому другому.

Он по-прежнему очень мотивирован, это самый главный болельщик клуба. Он был им с самого детства и питает к «Реалу» особую любовь.

Он удерживает клуб на вершине. То, что он сделал за последние 20 лет, было очень важно для «Реала». Как и то, что сделал (президент клуба с 1943 по 1978 годы – прим. Sports.ru) в 1950-е годы», – сказал главный тренер мадридцев.

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