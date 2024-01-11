Игорь Лещук: «В США люди более открытые, там можешь делать что угодно. В России тебя будут хейтить и говорить, что ты дебил»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук брань Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался об отличиях России и США.

– Общался с тобой летом про твой отпуск в США, тогда ты сказал, что в России даже шаурма вкуснее. Сейчас ты вновь отдыхал там, и некоторые не поняли, зачем.

– Люди просто не понимают, о чем были мои слова. Они не поняли, какие минусы есть в США. В любой стране есть минусы, как и в России. В США сервис слабее, чем у нас, но есть свои плюсы.

– Какие?

– Для меня плюс, что там красиво и чувствуешь себя спокойно. Приехать в отпуск в Америку – самое оно для меня.

Еще плюсы – другое общение: люди более открытые, чем в России, нет никакого хейта, получаешь удовольствие!  Ты там можешь делать что угодно: хочешь – иди танцуй, всем все равно.

В России тебя будут хейтить, все будут на тебя смотреть и говорить, что ты дебил. Ходят все в России, как замкнутые в себе люди.

Я продавал Secret Box в канун Нового года, и нашлись люди, которые писали: «Что ты делаешь? Что я покупаю?» Да не покупай! Я делаю то, что нравится людям. С коробок, которые я продавал, не получил ни копейки – все было по себестоимости. В наборе лежали игровая футболка с моим автографом, елочная игрушка, расписанная вручную. У нас всегда найдутся люди, которые будут тебя хейтить вместо того, чтобы сказать: «Молодец, делаешь хорошие вещи для болельщиков», – заявил Лещук.

Игорь Лещук: «В Москве жить круче, чем в Америке. Комфортно. Про всю Россию не могу говорить»

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26 комментариев
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— Жить, как говорится, хорошо.
— А хорошо жить еще лучше!
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Отдыхать с деньгами в крутом отеле или частном доме конечно очень хорошо и свободно, и сам на настроение. но пойди и работай там на постоянной основе тогда мы тебя послушаем.
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Игорь "КакХорошоВ РоссииСилНетЛюблюАмерику" Лещук.
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Пусть они там хоть что творят, а у России должно быть свое лицо, ни на кого не похожее. То, что сейчас запрещают всех дикобразов, копирующих западные дурные традиции, это правильный шаг. Нужно брать лучшее и делать что-то своё. Важно, чтобы Россия ассоциировалась не с каким-то Соддомом, а с чем-то светлым и позитивным. А трясти голой жопой это не российские традиции.
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Как говорится: "Не путайте туризм с эмиграцией".
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Ответ Roundabout
А в России не так?
да бывает и так, но у нас если не хотят с тобой говорить, то искренне посылают на три буквы, там же улыбаются во все зубы и уже тогда посылают)
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"В Москве жить круче, чем в Америке", но в России ты дебил.
Леший, ты уже определись
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Давно живу в сша и всегда смешно читать как очередной деревенщина без языка приезжает сюда и за неделю прямо все понимает. Едет обратно рассказать простым крестьянам как там оно в этом их забугорье. А интернета ни у кого нет и его мнение нереально важно
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В России тоже немало дружелюбных людей. Я живу в Питере и тут люди разные. Те кто живёт в городе немного серьёзные, если приходят за товаром то берут и сразу уезжают без лишних разговоров. А те кто едут из Лен области то они открытые люди. Разговаривают, улыбаются и т.д.
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Лещук иноагент, заучит
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смешной, тут даже не в спортсмене дело, а в подходе- отдыхать не работать- это раз, а два там просто никто не знает кто ты, там вон даже месси (хоть и с охранником) сам по магазинам продуктовым ходит, а уж например бонуччи так вообще без охраны и всем на них пофигу.....
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-Игорь, как ощущения от поездки в США?
Л: В Америке даже воздух какой-то более демократичный!
-Какую книгу успели прочитать в отпуске?
Л: 1984, всем советую…
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Дебил какой-то на игле, тексты несвязанные
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Ответ Бацька
ну хз-хз, бывал, живал. В глаза одно, за глаза другое. Причем это норма для них
А в России не так?
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Ответ Bunyod Turgunov
В России тоже немало дружелюбных людей. Я живу в Питере и тут люди разные. Те кто живёт в городе немного серьёзные, если приходят за товаром то берут и сразу уезжают без лишних разговоров. А те кто едут из Лен области то они открытые люди. Разговаривают, улыбаются и т.д.
Деревенщина ты хотел сказать
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Ответ Bunyod Turgunov
В России тоже немало дружелюбных людей. Я живу в Питере и тут люди разные. Те кто живёт в городе немного серьёзные, если приходят за товаром то берут и сразу уезжают без лишних разговоров. А те кто едут из Лен области то они открытые люди. Разговаривают, улыбаются и т.д.
что продаёшь?
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