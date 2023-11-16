Игорь Лещук: «Я вообще футбол не смотрю. Отдыхаю от него. Летом все смотрели финал ЛЧ, а мы с детьми из бассейна шли»

Игорь Лещук заявил, что не смотрит футбольные матчи в свободное время.

«У нас есть теория от тренера, а аналитик присылает достаточно много информации по тому, как мы должны играть, как делают это вратари во всем мировом футболе – игра ногами, как разыгрывают от ворот, начало атак. Делаются нарезки, а мы разбираем.

Смотрю ли финалы чемпионов? Нет, не смотрю. Раз в четыре года могу посмотреть на фоне. Летом был в отпуске, шел финал Лиги чемпионов – все смотрели, а мы с детьми из бассейна шли. Потом обзор посмотрел – и нормально.

Смотрю ли матчи сборной? Я вообще футбол не смотрю. Отдыхаю от него. Знаю по себе, если начну еще смотреть футбол, будет перенасыщение. Я хочу оставить интерес к тренировкам и играм.

Я могу сесть и поиграть во что-нибудь, да и все. Как еще отвлекаюсь? Ну, дети же. Они всегда отвлекают, когда со мной», – сказал голкипер « ».

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