Игорь Лещук: «Я вообще футбол не смотрю. Отдыхаю от него. Летом все смотрели финал ЛЧ, а мы с детьми из бассейна шли»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Динамо Москва Игорь Лещук Чемпионат.com Футбол

Игорь Лещук заявил, что не смотрит футбольные матчи в свободное время.

«У нас есть теория от тренера, а аналитик присылает достаточно много информации по тому, как мы должны играть, как делают это вратари во всем мировом футболе – игра ногами, как разыгрывают от ворот, начало атак. Делаются нарезки, а мы разбираем.

Смотрю ли финалы Лиги чемпионов? Нет, не смотрю. Раз в четыре года могу посмотреть на фоне. Летом был в отпуске, шел финал Лиги чемпионов – все смотрели, а мы с детьми из бассейна шли. Потом обзор посмотрел – и нормально.

Смотрю ли матчи сборной? Я вообще футбол не смотрю. Отдыхаю от него. Знаю по себе, если начну еще смотреть футбол, будет перенасыщение. Я хочу оставить интерес к тренировкам и играм.

Я могу сесть и поиграть во что-нибудь, да и все. Как еще отвлекаюсь? Ну, дети же. Они всегда отвлекают, когда со мной», – сказал голкипер «Динамо».

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18 комментариев

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Mechel**
Ответ Буратино55
Какое перенасыщение? Всю карьеру под шуниным просидел, не удивительно
Поэтому с лавки и пересмотрел футбола))
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Буратино55
Какое перенасыщение? Всю карьеру под шуниным просидел, не удивительно
+21
-1
+20
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Cearvm
Многие футболисты не смотрят, это давно не новость.
+10
-3
+7
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DancePunk
Ответ Aleksandr Alferov
Дублёр Шунина а гонору как у топ звезды. Туповатый тип
В чем гонор? Он просто сказал что футбол не смотрит)
+5
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Igorpon
«Если посмотрю футбол будет перенасыщение». Видимо по этой же причине к 27 годам около 40 матчей на взрослом уровне, чтобы перенасыщения не было.
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DancePunk
Ответ Буратино55
Какое перенасыщение? Всю карьеру под шуниным просидел, не удивительно
Да ну, а я его прекрасно понимаю. Я тоже не думаю о вещах, связанных с моей работой, в нерабочее время
+4
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Roundabout
Ответ Cearvm
Многие футболисты не смотрят, это давно не новость.
Так это не прям чтобы футболист
+5
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Aleksandr Alferov
Дублёр Шунина а гонору как у топ звезды. Туповатый тип
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Mechel**
Так правильно. Из ворот весь матч смотрит (в обе стороны ворот) и так раз в неделю, а еще и тренировки))
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Тимур Абуков
Мостового на него нет
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Винстон Лайтс
Антон Шунин - очень хороший человек. футболистом к сожалению хорошим не стал.
Игорь Лещук вызывает противоположные эмоции, какой-то неприятный что ли) но зато вратарь что надо
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НеПотерплю!
Лещук: я футбол не только не смотрю, я в него и не играю.
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KaPZeN43
На самом деле, вполне нормальная ситуация. Для него футбол - это работа, и как бы ты ни любил ее, от этого надо отдыхать хотя бы дома, менять род деятельности.
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tolobas
Ответ Roundabout
Так это не прям чтобы футболист
хоккеист?
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TresModiosVir
Ответ DancePunk
Да ну, а я его прекрасно понимаю. Я тоже не думаю о вещах, связанных с моей работой, в нерабочее время
как матчи лч связаны с протиранием штанов на лавке?
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tolobas
Ответ Буратино55
Какое перенасыщение? Всю карьеру под шуниным просидел, не удивительно
А он на лавке когда сидел не смотрел футбол?
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