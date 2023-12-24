Вратарь «Динамо» Лещук посетил матч «Вашингтона» в форме Овечкина

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук посетил матч «Вашингтона».

Футболист опубликовал фотографию с игры регулярного чемпионата между « » и «Тампой» (1:2 Б).

сфотографировался в форме капитана «Кэпиталс» .

«Let’s go Caps and Ovi💪🏼» – подписал вратарь свою публикацию.

Летом 2023 года Лещук высказывался о пятой поездке в США: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы».

Фото: t.me/leshchuk31/143

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