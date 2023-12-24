Вратарь «Динамо» Лещук посетил матч «Вашингтона» в форме Овечкина

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ фото Игорь Лещук Хоккей

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук посетил матч «Вашингтона».

Футболист опубликовал фотографию с игры регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой» (1:2 Б).

Игорь Лещук сфотографировался в форме капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина.

«Let’s go Caps and Ovi💪🏼» – подписал вратарь свою публикацию.

Летом 2023 года Лещук высказывался о пятой поездке в США: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы».

Фото: t.me/leshchuk31/143

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28 комментариев
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Ждём потом рассказов как там все плохо..
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Полюбому не хотел лететь, плевался прямо в аэропорту, но всётаки прилетел. Стойкий чел,упорный)
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Так он же ура-патриот, ненавидит всё, что связано с США и грозился приехать к ним по внутреннему российскому паспорту?!
Откуда такое счастливое лицо на фото? )))
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Баннер заказал?
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Человек в прошлый раз рассказывал как его плохо встретили и решил снова туда поехать? феерично....
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информационный вброс, с хорошо сделанным фотошопом. по телеку говорят, что с госдепом воюем, а он врать не будет.
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по лицу видно, что патриот очень страдает в логово врага
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Опять патриот в Америке отдыхает, все по классике.
Потом вернется и будет рассказывать как там загнивают, но отдыхать туда ездит раз за разом.
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Лимитчик на отдыхе…
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Все рассказывают как в Америке плохо и свободы нету, а ничего, что там играет хоккеист у которого аватарка в инсте с путиным? Представляю, что бы сделали с хоккеистом в кхл, если бы он в инсте фото с Зеленским или Байденом запостил бы
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Ответ Streetbor
Ждём потом рассказов как там все плохо..
но при первой же на США летит))
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+4
Ответ ivan555navi
Патриот может отдыхать где угодно, а вот русофобы рассказывают как плохо в России, но никак их не выгонишь из "плохой" России туда, где по их мнению хорошо.
Если б каждый желающий уехать имел такую возможность, в стране жило бы сейчас миллионов 30-40 населения, максимум.
Да и зачем бросать свою страну из за того что в ней власть у плохих людей, ни что не вечно.
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Зашквар
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Лещуку 27 лет, больше чем матчей в РПЛ
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Лысенко тоже на матче Овечкина была. Очередное совпадение?
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СВО, и любое противостояние с Западом это для бедных. Люди доллара считают своим долгом посетить святые места. Примерно, как мусульмане стремятся в Мекку.
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Всё существо его протестовало против...
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Жена тупо нечаянно решила там родить 🤣🤣🤣
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Зачем Колумб Америку открыл?
Страну богатую и с чудесами.
Ведь упираться нету сил,
И ноги заворачивают сами.
Ужасная таможня и еда,
Я расскажу про них, но все равно поеду.
Отсутствие стиралок - не беда,
В запасе кейс носков 👍- он выручит всегда.
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Очень важная информация, держите в курсе 👍🏻
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Лучше бы на хоккейный клуб Сочи сходил
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Ответ ivan555navi
Патриот может отдыхать где угодно, а вот русофобы рассказывают как плохо в России, но никак их не выгонишь из "плохой" России туда, где по их мнению хорошо.
Выгоняешь их. Они уезжают.
Ты же: "Предатели!"
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Ответ ivan555navi
Патриот может отдыхать где угодно, а вот русофобы рассказывают как плохо в России, но никак их не выгонишь из "плохой" России туда, где по их мнению хорошо.
Именно, сейчас бы патриотизм мерить по тур поездкам, смешно)
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