Вратарь «Динамо» Лещук посетил матч «Вашингтона» в форме Овечкина
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук посетил матч «Вашингтона».
Футболист опубликовал фотографию с игры регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой» (1:2 Б).
Игорь Лещук сфотографировался в форме капитана «Кэпиталс» Александра Овечкина.
«Let’s go Caps and Ovi💪🏼» – подписал вратарь свою публикацию.
Летом 2023 года Лещук высказывался о пятой поездке в США: «В Москве даже шаурма вкуснее. Там много фастфуда, тяжело найти хороший ресторан. У них не все идеально, но возвращаюсь из-за атмосферы».
Фото: t.me/leshchuk31/143
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Откуда такое счастливое лицо на фото? )))
Потом вернется и будет рассказывать как там загнивают, но отдыхать туда ездит раз за разом.
Да и зачем бросать свою страну из за того что в ней власть у плохих людей, ни что не вечно.
Страну богатую и с чудесами.
Ведь упираться нету сил,
И ноги заворачивают сами.
Ужасная таможня и еда,
Я расскажу про них, но все равно поеду.
Отсутствие стиралок - не беда,
В запасе кейс носков 👍- он выручит всегда.
Ты же: "Предатели!"