Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 января

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

В воскресенье, 14 января, сыграют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм в 21 туре АПЛ.

Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч МЮ – Тоттенхэм

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