Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 января
В воскресенье, 14 января, сыграют Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм в 21 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Манчестер Юнайтед: все новости
Прогноз на матч МЮ – Тоттенхэм
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