Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: прогноз на матч 14.01.2024, АПЛ

После серии матчей в кубковых английских турнирах вновь все внимание Премьер-лиге, где в 21 туре есть, по крайней мере, два наиболее интересных поединка. В Ньюкасл-апон-Тайне местные «сороки» будут принимать «Манчестер Сити», но тут все внимание другому «Манчестеру», а также лондонскому «Тоттенхэму». Команды будут играть в воскресенье. В очередной раз можно сказать о дамокловом мече увольнения, который завис над головой Эрика тен Хага. На игре планирует присутствовать новый совладелец команды сэр Джим Рэтклифф. Многие связывают его приход с предстоящим судьбоносным решением в отношении главного тренера. Но все это слухи и предположения. Нидерландский специалист с начала прошлого сезона работает под колоссальным давлением и уже привык к нему. По крайней мере в панике он замечен не был, при этом многие решения по поводу того или иного состава на игру могут вызывать споры.

С другой стороны, сложно вспомнить когда последний раз манкунианцы выпускали один и тот же состав в двух матчах подряд. Весь сезон команду сопровождает «травмопад». Любому тренеру пришлось бы сложно в такой ситуации. Свешивать в очередной раз все проблемы на наставника, значит, уходить от реального положения дел, а оно связано с плохой управляемостью. Если Рэтклифф начнет со смены тренера, то это может стать ошибкой. Все-таки большинство поклонников команды склоняются к тому, чтобы тен Хаг доработал сезон до конца. Тем не менее, чтобы его не провалить, нельзя проигрывать «Тоттенхэму», где в последнее время работа ведется гораздо системнее. Матч состоится на стадионе Олд Траффорд, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 3

Манчестер Юнайтед

Именно во второй половине чемпионата в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» начал исправлять ситуацию и бороться за места в четверке сильнейших команд, что в итоге удалось сделать. Другое дело, что лавров это не принесло. Лига Чемпионов была провалена, последнее место в группе — хуже не бывает для такой команды с амбициями. В прошлом сезоне удалось выиграть трофей — Кубок лиги, но на этот раз манкунианцы бесславно вылетели уже на стадии 1/8 финала. Остается только борьба за Кубок Англии, потому что любого, кто сейчас скажет, что «красные дьяволы» выиграют Премьер-лигу в этом сезоне, поднимут на смех.

Как раз в минувший понедельник «Манчестер Юнайтед» проводил матч третьего раунда в Кубке в гостях против скромного «Уигана» из первой английской лиги. Опасения за результат были и в этом поединке, но удалось пройти дальше, только вопрос надолго ли. В чемпионате отставание от пятого места составляет уже восемь очков, там как раз расположился «Тоттенхэм», так что поражение в предстоящей игре может и вовсе отбросить «Юнайтед» в середину турнирной таблицы и, учитывая календарь в январе и начале февраля, на каких-либо дальнейших успехах в этом сезоне можно будет поставить крест.

Причем если взять просто имена игроков в составе, разве уступают они «Брайтону» или «Вест Хэму», которые идут выше в турнирной таблице? После «шпор» впереди как раз матч с «молотобойцами» дома, выезд в Бирмингем к «Астон Вилле», а также гостевой поединок с «Вулверхэмптоном». В середине февраля все в отношении перспектив «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне должно быть уже ясно. Перед вами результаты пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 08.01.2024, «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 30.12.2023, «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 1

— «Манчестер Юнайтед» — : 1 АПЛ. 26.12.2023, «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 3 : 2

— «Астон Вилла» — : 2 АПЛ. 23.12.2023, «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 17.12.2023, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 0

Факты и цифры

«Манчестер Юнайтед» 20 раз становился чемпионом Англии, из них 13 раз побеждал в Премьер-лиге, последний успех состоялся в 2013 году

В прошлом сезоне команда смогла набрать 75 очков и войти в тройку лучших

По числу голов забитых в этом сезоне лидируют сразу три футболиста: Скотт Мактоминей, Расмус Хейлунд и Бруну Фернанден, у всех по 6 забитых мячей

Среди ассистентов лидеры Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд, у обоих по 5 результативных передач

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Тоттенхэм

Прежний тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте чуть ли не подписал приговор команде, высказав мысль, что футболисты не стремятся играть через не могу за честь клуба, по сути обвинив их в безволии. Правда, сказал он это уже собрав вещи, но какая-то доля правды в этих словах есть. С другой стороны, очень сложно бороться за первенство с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». Перед началом сезона многие вообще задавались вопросом, есть ли жизнь после ухода многолетнего лидера команды Харри Кейна.

У нападающего сейчас появилась возможность для завоевания трофеев, а вот сам «Тоттенхэм» пока от трофеев далек. И все же отряд не то чтобы не заметил потери бойца, но перестроился, лидирующие функции взял на себя Сон Хын Мин, по-новому заиграли другие лидеры команды. Преображение связано с наставником Энджем Постекоглу. До 2021 года это имя вообще было мало знакомо широкому кругу поклонников футбола. Австралийский специалист греческого происхождения успел поработать в Австралии, затем три года возглавлял одного из флагманов японского футбола «Йокогама Ф. Маринос», но по-настоящему раскрылся только в шотландском «Селтике».

Дважды приведя команду к чемпионскому титулу, Постекоглу затем заключил контракт со «шпорами» и теперь в Лондоне воплощает свои интересные тренерские идеи. «Тоттенхэм» отстает от идущего на первом месте «Ливерпуля» на шесть очков, не критично. Правда, в свою сборную на Кубок Азии отправился Сон Хын Мин, но руководство оперативно арендовало Тимо Вернера из «РБ Лейпциг». Так что в воскресенье можно будет посмотреть, есть ли жизнь у «шпор» без капитана команды. Перед вами результаты пяти последних поединков «Тоттенхэма».

Кубок Англии. 05.01.2024, «Тоттенхэм» — «Бернли» — 1 : 0

— «Бернли» — : 0 АПЛ. 31.12.2023, «Тоттенхэм» — «Борнмут» — 3 : 1

— «Борнмут» — : 1 АПЛ. 28.12.2023, «Брайтон» — «Тоттенхэм» — 4 : 2

— «Тоттенхэм» — : 2 АПЛ. 23.12.2023, «Тоттенхэм» — «Эвертон» — 2 : 1

— «Эвертон» — : 1 АПЛ. 15.12.2023, «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 0 : 2

Факты и цифры

«Тоттенхэм» дважды становился чемпионом Англии, но оба успеха состоялись очень давно — в 1951 и 1961 годах

В минувшем сезоне команда набрала 60 очко и финишировала на 8 месте

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» нападающий Сон Хын Мин, на его счету 12 забитых мячей

Среди ассистентов лидирует испанец Педро Порро, на счету которого 6 результативных передач

История личных встреч Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

История взаимоотношений команд перевалила уже за вторую сотню, и предстоящий поединок станет 202 по счету. Впервые они сыграли в 1899 году в рамках Кубка Англии, тогда в двухматчевом противостоянии «Тоттенхэм» оказался сильнее. В 1963 году пересечься пришлось даже в Кубке обладателей кубков. За все эти годы у «Манчестер Юнайтед» солидное преимущество по победам, лишь в Кубке Лиги лидируют «шпоры».

Победы «Манчестер Юнайтед» — 96

Победы «Тоттенхэма» — 54

Ничьи — 51

Самая крупная победа «Манчестер Юнайтед» — 5 : 0

Самая крупная победа «Тоттенхэма» — 6 : 1

Матч первого круга по статистике получился абсолютно равным, но вот в отношении реализации хозяева оказались более удачливыми. Причем эта победа оказалась для «Тоттенхэма» лишь одной из двух за последние 11 встреч. Другое дело, что второй поединок за это время лондонцы выиграли со счетом 6 : 1. Случилось это в 2020 году в Манчестере, тот матч до сих пор сидит занозой в сердцах болельщиков манкунианцев. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 19.08.2023, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 0

— «Манчестер Юнайтед» — : 0 АПЛ. 27.04.2022, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2 : 2

АПЛ. 19.10.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2 : 0

— «Тоттенхэм» — : 0 АПЛ. 12.03.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 3 : 2

— «Тоттенхэм» — : 2 АПЛ. 30.10.2021, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0 : 3

Коэффициенты букмекеров на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм

Значимость поединка не преуменьшает ни одна из сторон. «Манчестер Юнайтед» уже приучил в этом сезоне к тому, что может на равных противостоять в гостях «Ливерпулю», проявлять волю и переворачивать ход игры с «Астон Виллой», но при этом без вариантов проиграть «Ноттингем Форест» или «Борнмуту». «Тоттенхэм» в этом плане все же стабильнее и откровенных провалов в сезоне у лондонцев практически не было. Букмекеры все же отдают небольшое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие.

Победа «Манчестер Юнайтед» — 2,20

Ничья — 4,02

Победа «Тоттенхэма» — 2,98

Тимо Вернер вместо Сон Хын Мина это, конечно же, неплохо, но в Лейпциге нападающий в последнее время далеко не феерил, два гола в восьми матчах. Видимо, букмекеры не верят, что сходу можно будет заменить корейца, а «Манчестер Юнайтед» отступать некуда.

Где смотреть матч МЮ – Тоттенхэм

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