ЦСКА отказался от подписания Перейры. «Жил Висенте» не отдал защитника в аренду и запросил 7 млн евро («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Локомотив высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Жил Висенте Чемпионат.com деньги Габриэл Перейра Магальяэс Футбол

ЦСКА отказался от подписания защитника «Жил Висенте» Габриэла Перейры.

По информации «Чемпионата», московский клуб направил предложение об аренде защитника с правом выкупа. «Жил Висенте» отказал армейцам и потребовал за трансфер Перейры 7 млн евро, после чего ЦСКА вышел из переговоров.

Сообщается, что подписать 23-летнего бразильца также предлагали «Локомотиву». Интерес к Перейре проявляют «Бетис», «Порту» и «Лестер».

Контракт 23-летнего бразильца с португальским клубом действует до июня 2026 года.

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5 комментариев
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«Жил Висенте и помер»
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Почерк Бабаева узнаваемый
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Hahaha, classic…
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Комментарий удален модератором
Посмотрел я топ продаж этих португальцев и мне совсем непонятно, откуда такой аппетит. Неужели, столько наглости придал тот факт, что они нагрели Порту на Франа Наварро за те же 7 млн.
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Играть будут на старом багаже ..где 8 место там и 10 недалеко зачем брать кого если призовые места неинтересны
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