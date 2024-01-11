ЦСКА отказался от подписания Перейры. «Жил Висенте» не отдал защитника в аренду и запросил 7 млн евро («Чемпионат»)
ЦСКА отказался от подписания защитника «Жил Висенте» Габриэла Перейры.
По информации «Чемпионата», московский клуб направил предложение об аренде защитника с правом выкупа. «Жил Висенте» отказал армейцам и потребовал за трансфер Перейры 7 млн евро, после чего ЦСКА вышел из переговоров.
Сообщается, что подписать 23-летнего бразильца также предлагали «Локомотиву». Интерес к Перейре проявляют «Бетис», «Порту» и «Лестер».
Контракт 23-летнего бразильца с португальским клубом действует до июня 2026 года.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам