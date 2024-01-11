ЦСКА отказался от подписания Перейры. «Жил Висенте» не отдал защитника в аренду и запросил 7 млн евро («Чемпионат»)

ЦСКА отказался от подписания защитника «Жил Висенте» Габриэла Перейры.

По информации «Чемпионата», московский клуб направил предложение об аренде защитника с правом выкупа. « » отказал армейцам и потребовал за трансфер Перейры 7 млн евро, после чего вышел из переговоров.

Сообщается, что подписать 23-летнего бразильца также предлагали « ». Интерес к Перейре проявляют «Бетис», «Порту» и «Лестер».

Контракт 23-летнего бразильца с португальским клубом действует до июня 2026 года.

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