Баия из бразильского клуба «Баия» отказал ЦСКА из-за конфликта на Украине. Было официальное предложение

Левый защитник Матеус Баия отказал ЦСКА из-за конфликта на Украине.

Как сообщает журналист Кайо Леони, 24-летний футболист получил предложение от .

Обсудив его со своими представителями, Баия решил отказаться от перехода в ЦСКА в связи с конфликтом на Украине. Интерес к нему также проявлял « », но переговоры с турецким клубом прошли неудачно. Журналист Антонио Нето подтвердил эти сведения.

Также интерес к игроку бразильского клуба « » проявляют « » и « », а «Крисиума» готова взять игрока в аренду. Его будущее решится в ближайшие дни, в «Баию» он не вернется.

В прошлом сезоне Баия сыграл 27 матчей за клуб и сделал 1 голевую передачу.

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