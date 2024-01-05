Баия из бразильского клуба «Баия» отказал ЦСКА из-за конфликта на Украине. Было официальное предложение
Левый защитник Матеус Баия отказал ЦСКА из-за конфликта на Украине.
Как сообщает журналист Кайо Леони, 24-летний футболист получил предложение от ЦСКА.
Обсудив его со своими представителями, Баия решил отказаться от перехода в ЦСКА в связи с конфликтом на Украине. Интерес к нему также проявлял «Фенербахче», но переговоры с турецким клубом прошли неудачно. Журналист Антонио Нето подтвердил эти сведения.
Также интерес к игроку бразильского клуба «Баия» проявляют «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино», а «Крисиума» готова взять игрока в аренду. Его будущее решится в ближайшие дни, в «Баию» он не вернется.
В прошлом сезоне Баия сыграл 27 матчей за клуб и сделал 1 голевую передачу.
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Но всё-таки общая ситуация сложная. Бразильцам и до арабо-израильского конфликта нет большого дела, но очередь в израильские клубы не стоит сейчас.