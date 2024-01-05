Баия из бразильского клуба «Баия» отказал ЦСКА из-за конфликта на Украине. Было официальное предложение

Теги ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы происшествия Баия Ред Булл Брагантино Крисиума Матеус Баия Футбол

Левый защитник Матеус Баия отказал ЦСКА из-за конфликта на Украине.

Как сообщает журналист Кайо Леони, 24-летний футболист получил предложение от ЦСКА.

Обсудив его со своими представителями, Баия решил отказаться от перехода в ЦСКА в связи с конфликтом на Украине. Интерес к нему также проявлял «Фенербахче», но переговоры с турецким клубом прошли неудачно. Журналист Антонио Нето подтвердил эти сведения.

Также интерес к игроку бразильского клуба «Баия» проявляют «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино», а «Крисиума» готова взять игрока в аренду. Его будущее решится в ближайшие дни, в «Баию» он не вернется.

В прошлом сезоне Баия сыграл 27 матчей за клуб и сделал 1 голевую передачу.

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14 комментариев
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Это как если бы Спартак Гогниев в свое время перешел бы в московский “Спартак”, а не “Динамо”.
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Не захотел становиться Матеусом ЦСКА
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+4
Филиал шутников объявляю открытым!
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+3
Ответ Ростовский
А какое дело бразильцу до конфликта на Украине?
В большинстве своем никакого.
Но всё-таки общая ситуация сложная. Бразильцам и до арабо-израильского конфликта нет большого дела, но очередь в израильские клубы не стоит сейчас.
+4
-1
+3
Ответ Spiker1606
И не захотел стать Матеусом Фенербахче
Парню надо в Италию переходить, неплохо бы звучало, скажем, Матеус Кальяри
+2
0
+2
А какое дело бразильцу до конфликта на Украине?
+8
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+1
Тогда и не стоит с ним еБАИЯться
+1
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Ответ Wesley
Не захотел становиться Матеусом ЦСКА
И не захотел стать Матеусом Фенербахче
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Баия из клуба Баия. Хорошо звучит
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Ответ vzi
Это как если бы Спартак Гогниев в свое время перешел бы в московский “Спартак”, а не “Динамо”.
Гогниев Хазов, норм связка была)
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