Хави о том, что у «Барсы» все победы минимальные: «Соглашусь на такие и в полуфинале, и в финале Суперкубка»

Хави не видит проблемы в том, что у «Барселоны» мало побед с комфортным счетом.

Каталонская команда ни разу не выиграла с разницей в два или более мячей за последние 20 матчей.

«Так сложились обстоятельства. Думаю, были матчи, в которых мы должны были побеждать с более комфортным счетом, а были игры, когда мы заслуживали поражения, но в итоге побеждали.

Я соглашусь на минимальные победы и завтра [в полуфинале Суперкубка Испании с «Осасуной»], и в финале», – сказал главный тренер «Барсы».

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