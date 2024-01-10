Хави о том, что у «Барсы» все победы минимальные: «Соглашусь на такие и в полуфинале, и в финале Суперкубка»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави не видит проблемы в том, что у «Барселоны» мало побед с комфортным счетом.

Каталонская команда ни разу не выиграла с разницей в два или более мячей за последние 20 матчей.

«Так сложились обстоятельства. Думаю, были матчи, в которых мы должны были побеждать с более комфортным счетом, а были игры, когда мы заслуживали поражения, но в итоге побеждали.

Я соглашусь на минимальные победы и завтра [в полуфинале Суперкубка Испании с «Осасуной»], и в финале», – сказал главный тренер «Барсы».

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11 комментариев
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Мминимально унизит Реаловский кабинет.
Коментит чувак с авой мешка без истории
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"Соглашусь на такие победы и против Барбастро и против Санта-Барбары и против СДЮШОР-7".
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Рекорд побит . Давай в том же духе .
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Ответ Денис Ширинов
Коментит чувак с авой мешка без истории
Горит у Реаловского, и это хорошо.
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Ответ Iamliam
Да это только местных хейтеров волнует. Любой футболист вам скажет, что победа даже с минимальным счетом это самое главное.
Разве не хави в позапрошлом сезоне глворил, что 1-0 этого недостаточно для барсы?
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Ответ Глеб Кравцов
Надеюсь в плей-офф ЛЧ кто-то вынесет барсу в 2+ гола в первом матче плей-офф, чтобы Чапи продолжал соглашаться
Наполи точно не вынесет
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