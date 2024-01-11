Симеоне о 3:5 с «Реалом»: «Сказал игрокам «Атлетико», что они провели отличный матч. Было близко»

Диего Симеоне доволен выступлением «Атлетико» в матче с «Реалом» (3:5).

«Сказал футболистам, что они провели отличный матч, что мы были очень близки и что надо вынести урок из ситуаций, которые возникали по ходу игры.

Мы все обсудим. Главное – положительные моменты, а их было немало. Защита работает не лучшим образом потому, что недостаточно хорошо работает тренер.

В футболе нет такого понятия, как реванш. В Кубке будет другой матч на вылет, заметно отличающийся от сегодняшнего.

Думаю, сил у нас хватало, мы хорошо боролись, а те, кто вышли на замену, отдали все силы. Но, конечно, есть что улучшить», – заявил в эфире Movistar главный тренер «Атлетико».

5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным мячом в пустые и хейтом с трибун

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