Симеоне о 3:5 с «Реалом»: «Сказал игрокам «Атлетико», что они провели отличный матч. Было близко»
Диего Симеоне доволен выступлением «Атлетико» в матче с «Реалом» (3:5).
«Сказал футболистам, что они провели отличный матч, что мы были очень близки и что надо вынести урок из ситуаций, которые возникали по ходу игры.
Мы все обсудим. Главное – положительные моменты, а их было немало. Защита работает не лучшим образом потому, что недостаточно хорошо работает тренер.
В футболе нет такого понятия, как реванш. В Кубке будет другой матч на вылет, заметно отличающийся от сегодняшнего.
Думаю, сил у нас хватало, мы хорошо боролись, а те, кто вышли на замену, отдали все силы. Но, конечно, есть что улучшить», – заявил в эфире Movistar главный тренер «Атлетико».
5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным мячом в пустые и хейтом с трибун
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мой не любимый игрок из другой команды - мората
как перешел-стал одним из "настоящих" игроков симеоне
Напомню - не так давно Анчелотти провалился с Наполи и Эвертоном.
Если кто и должен получать больше Чоло, то это Пеп
Мы, настоящие фаны Реала ни Барселону, ни ее фанатов не унижаем, наоборот сильные Р и Б, сильное Эльклассико и процветание клубов…
Они ж как в песне, переносица и гайморит, как Испания и Мадрид….
Хотя тут выросло стадо свидетелей Месси и Роналду, хотя они далеко не клуб …!
Я вообще за Рауля болел, а мои каталонские друзья за Рональдиньо, из поздних …!