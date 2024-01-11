Симеоне о 3:5 с «Реалом»: «Сказал игрокам «Атлетико», что они провели отличный матч. Было близко»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Суперкубок Испании Футбол

Диего Симеоне доволен выступлением «Атлетико» в матче с «Реалом» (3:5).

«Сказал футболистам, что они провели отличный матч, что мы были очень близки и что надо вынести урок из ситуаций, которые возникали по ходу игры.

Мы все обсудим. Главное – положительные моменты, а их было немало. Защита работает не лучшим образом потому, что недостаточно хорошо работает тренер.

В футболе нет такого понятия, как реванш. В Кубке будет другой матч на вылет, заметно отличающийся от сегодняшнего.

Думаю, сил у нас хватало, мы хорошо боролись, а те, кто вышли на замену, отдали все силы. Но, конечно, есть что улучшить», – заявил в эфире Movistar главный тренер «Атлетико».

5:3 – мегашоу «Реала» с «Атлетико»! Со спорным голом, двумя в свои, хоккейным мячом в пустые и хейтом с трибун

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24 комментария
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Молодец. Чави бы все слезами залил.
+38
-6
+32
Ответ Роман
Молодец. Чави бы все слезами залил.
Хочется верить, что завтра Осасуна даст повод
+25
-3
+22
мой не любимый нынешний/бывший игрок реала - мората
мой не любимый игрок из другой команды - мората
как перешел-стал одним из "настоящих" игроков симеоне
+12
-4
+8
Шикарный матч, сложиться мог в любую сторону, но все равно Реал чутка больше наиграл на победу
+2
0
+2
Непривычно и приятно видеть Атлетико который не тянет время, не валяется а играет в футбол. Невероятная трансформация, как будто Семёнэ почитал комментарии. Атакующий Атлетико, даже писать такое непривычно
+2
0
+2
Ответ RG26
Хочется верить, что завтра Осасуна даст повод
Осасуна может и хочет,но вряд ли дадут.Там на кону с десяток лямов за финал Реал-Барса..
+2
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Свисток кстати тоже за вас отлично отыграл)
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говорю всем друзьям что матрасы играют в другой футбол последние 2 сезона,которые не смотрят примеру, но видимо у них какой-то комплекс против Реала
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Мне кажется, что если бы матрасники не "защищали ничью", а играли в атаку, то могли бы даже победить.
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Спасибо большое командам за такой спектакль!
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У Атлетико страх перед Реалом. Постоянно вылетают в решающих матчах. Барселона финал не затащит, может и от Осасуны вылетит. Заставит Реал и его болел боятся сможет Манчестер Сити в ЛЧ. КДБ поправился. Ждём
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Ответ Роман
Молодец. Чави бы все слезами залил.
Как и болеле Реала после выезда на Этихад
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Ответ Мансур Абдрахимов
И почему, интересно ,он самый высокооплачиваемый тренер в Европе , а не Анчелотти?!
По-хорошему Гвардиола должен быть самым высокооплачиваемым, ибо очевидно является лучшим тренером в мире с большим отрывом. У него плохих сезонов уже лет 10 не было.
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Ответ Мансур Абдрахимов
И почему, интересно ,он самый высокооплачиваемый тренер в Европе , а не Анчелотти?!
Почему должно быть наоборот? Симеоне поднял околотоповый клуб до ранга топ клуба. Взял два чемпионства, выходил два раза в финал ЛЧ, брал кубок Испании, Суперкубки Испании и УЕФА, Лигу Европы. Анчелотти бы смог такое сотворить с Атлетико?
Напомню - не так давно Анчелотти провалился с Наполи и Эвертоном.
Если кто и должен получать больше Чоло, то это Пеп
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Ответ Растиньяк
ты смотришь футбол задницей? на поле была одна команда
А ты мужчина или женщина, как обращаться то?!) тормоз, одна команда 3:3 не играет! 🤡 0:0 можно, 5:0 можно, но не 3:3!
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Ответ Растиньяк
ты смотришь футбол задницей? на поле была одна команда
А вообще ты клоун такой, поди взрослый, раз с 2007 на сайте, а у тебя жижа, бабселона и прочая фигня в голове и комментариях, шёл бы делами заниматься, в спортзальчик там, к девчоночкам, мож к жене (хотя сомневаюсь), ну или пол соответствует фото, то вообще задачи посерьёзнее есть….
Мы, настоящие фаны Реала ни Барселону, ни ее фанатов не унижаем, наоборот сильные Р и Б, сильное Эльклассико и процветание клубов…
Они ж как в песне, переносица и гайморит, как Испания и Мадрид….
Хотя тут выросло стадо свидетелей Месси и Роналду, хотя они далеко не клуб …!
Я вообще за Рауля болел, а мои каталонские друзья за Рональдиньо, из поздних …!
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Ответ chernov jr
Непривычно и приятно видеть Атлетико который не тянет время, не валяется а играет в футбол. Невероятная трансформация, как будто Семёнэ почитал комментарии. Атакующий Атлетико, даже писать такое непривычно
Если Вы заметили,у Чоло появилась лысина.Это значит что правильные мысли стали лезть наружу..)
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Ответ Аврал
Если Вы заметили,у Чоло появилась лысина.Это значит что правильные мысли стали лезть наружу..)
У таких Альфа самцов лысина вопрос времени, в нем тестостерона как в ампуле с …течтостероном )) побочка …
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