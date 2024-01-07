Бартон о работе экс-футболистки на ТВ: «Я был слишком суров, сравнив ее с Роуз Уэст. Она из категории Сталина и Пол Пота – погубила миллионы ушей фанатов»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия женский футбол Эниола Алуко Политика Иосиф Сталин Футбол

Джоуи Бартон сравнил девушку – футбольного эксперта с Иосифом Сталиным.

В пятницу экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» опубликовал сообщение о бывших футболистках Эниоле Алуко и Люси Уорд, выступающих на телевидении в качестве экспертов. Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет лишили жизни 12 женщин и девушек.

Сегодня 41-летний англичанин написал новое сообщение на эту тему.

«Поразмыслив, я чувствую, что был слишком суров по отношению к Эни Алуко, когда сравнивал ее с Роуз Уэст. У меня было немного времени для того, чтобы обдумать последствия своих слов после того, как ITV Football сделал громкое заявление на этот счет.

Она явно относится к категории Иосифа Сталина/Пол Пота.

За последние несколько лет она погубила сотни тысяч ушей футбольных фанатов, если не миллионы.

Меритократия рулит!» – написал Бартон.

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37 комментариев
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Ответ Tim Gas
А почему этот олень не с Гитлером сравнил, а с вождём?!
Ща сталинистов порвёт.
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Странно, некоторых нормальных людей и за меньшее отменяют, а этот отморозок языком во все стороны мелет и ему хоть бы хны
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Это местная шпана типажа Быстрова. И футболистом был таким же. Но местным женоненавистникам понравится, даже если он сравнит безобидную женщину с убийцей кучи людей.
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А почему этот олень не с Гитлером сравнил, а с вождём?!
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Боже. Что за мусор у них у всех в голове.
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У Сталина есть тэг на спортсе. Даже не знаю, что сказать.
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Ответ Dexter Morgan
Боже. Что за мусор у них у всех в голове.
а как же "респект, не боится правду говорить", все что-ли? 😂
Сталина задели, всё, прошла любовь, из правдоруба сразу превратился в того, у кого мусор в голове)
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Ответ Davi13
За словом в карман не лезет😁
Он же футболист, говорить умеет, а думать никто не научил
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Видать под шофе, такое несет. Про братишку своего лучше бы рассказал
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Ответ Алексей Горланов
Ща сталинистов порвёт.
уже 😂
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как обычно бред несет. всегда был неприятным типом, в принципе неудивительно.
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Джоуи идиот. До сих пор не может оправиться от трэш тока Златана
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Жгет напалмом просто.
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Ответ ОттоДракула
У Сталина есть тэг на спортсе. Даже не знаю, что сказать.
У Ленина тоже есть, кстати.
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Ответ Dexter Morgan
А у тебя человек может быть хорошим или плохим? Я тебе открою великую тайну. Человек может быть одновременно и умным, и идиотом. Ты можешь быть профессионалом в своей профессии, но при этом плавать в других областях знаний. Кстати, тот же Шерлок Холмс типичный пример западного человека. Вне своей юрисдикции он ничего не знает. Любой человек может нести чушь и говорить умные вещи.
зато наши соотечественники знают всё и обо всём, но что-то толковое сделать выходит один раз из ста)
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Ответ Tim Gas
А почему этот олень не с Гитлером сравнил, а с вождём?!
Гитлер губил чужих (своих тоже, но меньше), а Сталин губил своих. Сталин и Гитлер абсолютно одинаковые персонажи-тираны, не ставящие человеческую жизнь на вершину системы ценностей
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Сталинисты, получается, теперь заодно с феминистками
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Так и сталинский совок был злом)
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Ответ red hikkikomori
Странно, некоторых нормальных людей и за меньшее отменяют, а этот отморозок языком во все стороны мелет и ему хоть бы хны
А он не мешает не кому. Будет мешать - отменят.
Ничего личного, просто бизнес
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Ответ Владимир Владимир
Жгет напалмом просто.
И ест младенцев.
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Уже складывается ощущение, что Джоуи просто троллит)))
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Комментарий удален модератором
Грёбаные неблагодарные нагличане
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Хахах.
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Полный кретин
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За словом в карман не лезет😁
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