Бартон о работе экс-футболистки на ТВ: «Я был слишком суров, сравнив ее с Роуз Уэст. Она из категории Сталина и Пол Пота – погубила миллионы ушей фанатов»
Джоуи Бартон сравнил девушку – футбольного эксперта с Иосифом Сталиным.
В пятницу экс-полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» опубликовал сообщение о бывших футболистках Эниоле Алуко и Люси Уорд, выступающих на телевидении в качестве экспертов. Бартон сравнил их с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет лишили жизни 12 женщин и девушек.
Сегодня 41-летний англичанин написал новое сообщение на эту тему.
«Поразмыслив, я чувствую, что был слишком суров по отношению к Эни Алуко, когда сравнивал ее с Роуз Уэст. У меня было немного времени для того, чтобы обдумать последствия своих слов после того, как ITV Football сделал громкое заявление на этот счет.
Она явно относится к категории Иосифа Сталина/Пол Пота.
За последние несколько лет она погубила сотни тысяч ушей футбольных фанатов, если не миллионы.
Меритократия рулит!» – написал Бартон.
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