Тренер женского «Челси» о словах Бартона: «Нужно быть экономным в расходах, чтобы стать хорошим банкиром?»

Тренер женского клуба «Челси» отреагировала на слова Джоуи Бартона.

Экс-хавбек «Манчестер Сити» заявил: «Женщины не должны говорить с каким-либо авторитетом о мужской игре. Любой мужчина, который слушает женщин в качестве сольных комментаторов или соведущих, должен проверить голову».

«Я хочу подчеркнуть позитив, хочу подчеркнуть позитивный вклад, который многие из нас, включая меня, внесли в футбол. Меня всегда это восхищает.

Если врач-женщина проводит операцию на чьей-то почке, мы не оборачиваемся и не говорим хирургу: «Надеюсь, когда-то она была хорошим пациентом, потому что если ты хороший пациент, значит, ты и хороший врач». Мы знаем, что это неправда.

Талант и опыт могут помочь, а также хороший набор навыков. То же самое и с тем, чтобы быть отличным банкиром. Означает ли это, что вам нужно быть экономным в расходах, чтобы стать хорошим банкиром?» – сказала тренер женского «Челси» Эмма Хейс.

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