Джоуи Бартон: «Очень опасно нанимать женщин на некоторые должности в мужском футболе. Они отправляли нюдсы игрокам и разбивали браки»

Джоуи Бартон считает опасным найм женщин на работу в мужском футболе.

«За свою профессиональную жизнь я не раз видел, как женщины компроментировали себя в мужском футболе, это просто смешно. Я уже даже сбился со счета.

Женщины отправляли игрокам фотографии в обнаженном виде. Заводили полноценные романы и разбивали браки. Чтобы поверить в это, нужно было это испытать. Подобное происходит постоянно.

Очень опасно иметь женщин на определенных должностях в определенных отделах мужского футбола, потому что в конечном итоге, как сказал бы мой хороший друг: «Они не из дерева сделаны, парень». Это рецепт катастрофы», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Напомним, ранее Бартон выступил против того, чтобы девушки комментировали мужской футбол.

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