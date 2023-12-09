Джоуи Бартон: «Очень опасно нанимать женщин на некоторые должности в мужском футболе. Они отправляли нюдсы игрокам и разбивали браки»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия женский футбол Футбол

Джоуи Бартон считает опасным найм женщин на работу в мужском футболе.

«За свою профессиональную жизнь я не раз видел, как женщины компроментировали себя в мужском футболе, это просто смешно. Я уже даже сбился со счета.

Женщины отправляли игрокам фотографии в обнаженном виде. Заводили полноценные романы и разбивали браки. Чтобы поверить в это, нужно было это испытать. Подобное происходит постоянно.

Очень опасно иметь женщин на определенных должностях в определенных отделах мужского футбола, потому что в конечном итоге, как сказал бы мой хороший друг: «Они не из дерева сделаны, парень». Это рецепт катастрофы», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

Напомним, ранее Бартон выступил против того, чтобы девушки комментировали мужской футбол.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ебздрогыч
Чувак не хило подбрасывает дровишек. Надо было еще добавить, что в таких условиях резко увеличится количество случаев сексуального насилия, харасмента, когда женщины, пользуясь своим высоким служебным положением, будут склонять к сексу и даже насиловать бедных бесправных футболистов!
Ну так-то охотницы на миллионеров на базе, готовые отдаться по щелчку пальцев - тоже нихрена не здоровая атмосфера.
+16
0
+16
Ответ Гоша Адамов
Бедные мужчины, которые как животные не в силах устоять от женщин и начинают изменять своим девушкам и женам. Ну вот зачем эти женщины провоцируют обычных простых мужиков?
Бедные женщины, которые как животные не в силах устоять перед мужчинами и ведутся на очередного самца-альфача, а потом жалуются, что пришлось терпеть побои, измены и отношение, как к вещи или чисто сексуальному объекту. Ну вот зачем эти мужчины провоцируют обычных простых мужиков?
не благодари, написал такой же бред, что и ты, только в другую сторону, так-то от непорядочных людей страдают представители обоих полов, и отрицать страдания мужчин = отрицать страдания женщин, так что и феминист(к)и, и патриархалы не в ту сторону воюют.
+10
-2
+8
Ответ U
Да, женщины разбивают браки и отправляют нюдсы именно тогда, когда их берут на работу на футбольные должности в определенные отделы. Связь прямая.
Ну да,именно тогда,когда оказывается в окружении 20-30 долларовых миллионеров, не обременённых интеллектом. А женщину взяли не потому, что она профи своего дела, а потому ,что она женщина.Она и ведёт себя как женщина.Всё логично.
+10
-2
+8
Марк Овермарс вошёл в чат
+6
0
+6
Да, женщины разбивают браки и отправляют нюдсы именно тогда, когда их берут на работу на футбольные должности в определенные отделы. Связь прямая.
+12
-6
+6
Ну нюдсы меньшее из зол
+5
-1
+4
Женщины враги спорта. Мы в пляжный волейбол играем, так одна ходит к нашему товарищу и ноет: пупсик, мне скучно. И пупсик идет ее развлекать. Все лето ему испортила.
+1
0
+1
Бартон всё о своем, о наболевшем.
+3
-3
0
Я больше скажу. Все люди даже вынуждены умирать из-за женщин - ведь это женщины всех людей рожают! )) А ведь если бы не рожали, то и умирать бы не приходилось... ;)
+4
-4
0
Надо таких брать как образ Нонны Мордюковой из "Они сражались за Родину"
Памятник ходячий (как сказал старшина). Попробуй подкати к такой).
0
0
0
Ну это харасмент. Отстранить как Рубеалеса надо.
+1
-1
0
Если женщин не нанимать, то кто тогда в бухгалтерии будет работать?) Корейцы и японцы?)
0
0
0
Ответ madaev
Ну нюдсы меньшее из зол
Надо брать таких женщин которые будут слать женские дикпики )
0
0
0
Ответ John Doe
Ну так-то охотницы на миллионеров на базе, готовые отдаться по щелчку пальцев - тоже нихрена не здоровая атмосфера.
а то прям сплошные модели работают на базах и в клубах.
0
0
0
Ответ red hikkikomori
Если женщин не нанимать, то кто тогда в бухгалтерии будет работать?) Корейцы и японцы?)
ИИ натренировать - будет даже эффективнее работать
0
0
0
Ответ Nasim Kaliev
ИИ натренировать - будет даже эффективнее работать
Тогда не получится уложиться в гендерные и расовые квоты)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий