Директор «Локо» о Салтыкове: «Уже состоялся и зарекомендовал себя, несмотря на юный возраст. Трансфер подтверждает наше направление – подготовка кадров для клуба и сборных»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Ульянов Никита Салтыков Футбол

Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова.

19-летний полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Локомотивом» до 2028 года. До конца текущего сезона Салтыков останется в самарском клубе на правах аренды.

«Никита Салтыков – наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных.

Этот трансфер еще раз подтверждает выбранное нами направление – подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны. До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде», – сказал Дмитрий Ульянов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидно перспективный трансфер. Если удастся уберечь Салтыкова от «звездной» болезни и , сопутствующей ей, снижения самоотдачи - из него может получиться игрок топового российского уровня
+1
0
+1
Локо - это инкубатор что-ли? Ну офигенно. У клуба должна быть одна цель - побеждать. Всё остальное - это страдания болельщиков
+1
0
+1
Если действительно такое направление - подготовьте пожалуйста для клуба и сборной Ракова, Батракова и Никишина.
+1
-1
0
Салтыков клёвый.
0
0
0
Приятно что Локо наигрывает молодых. Салтыков хорошее впечатление производит.
0
0
0
Ответ Restart Serdobsk
очередной сырой мальчик , который никак не поможет команде обрести баланс на поле - ведь зачем покупать адекватного центрдэфа ( хотя бы уровня пабло ) и приличного форварда на адекватную замену немолодому дзюбе ( шутки про сарвели уже моветон ) когда можно прикрываться тем , что делаем такие благие дела для сборной , которая сама существует только для товарняков и продолжать дальше мутить агентские выплаты с товарищем андреевым.
>ведь зачем покупать адекватного центрдэфа

А я что-то пропустил и трансферное окно уже закрыто?

>и приличного форварда на адекватную замену немолодому дзюбе

Замена Дзюбе есть в виде Сулейманова, а кто-то значительно сильнее - с какой радости переходить в кЛуб, чтобы сидеть на лавке под Дзюбой?
0
0
0
Ответ Dmitry Orlov
>ведь зачем покупать адекватного центрдэфа А я что-то пропустил и трансферное окно уже закрыто? >и приличного форварда на адекватную замену немолодому дзюбе Замена Дзюбе есть в виде Сулейманова, а кто-то значительно сильнее - с какой радости переходить в кЛуб, чтобы сидеть на лавке под Дзюбой?
ммм... сулейманов - ваш уровень масштабов понятен, разговор дальше не имеет смысла.
0
0
0
Ответ Restart Serdobsk
ммм... сулейманов - ваш уровень масштабов понятен, разговор дальше не имеет смысла.
Если вы не понимаете, что ни один действительно сильный форвард не пойдёт сидеть под Дзюбой, как это было у Николсона и Бальде под Соболевым в Спартаке, то это как раз с вами разговор смысла не имеет.
А с ролью выйти на замену вместо Дзюбы или подменить его в матче на кубок Сулейманов прекрасно справляется.
0
0
0
Ответ Guillermo
Локо - это инкубатор что-ли? Ну офигенно. У клуба должна быть одна цель - побеждать. Всё остальное - это страдания болельщиков
А если у клуба нет денег, как у Зенита, чтобы по 10-15 миллионов на бразильца тратить - надо сидеть, плакать, ждать, когда с неба мешок денег упадёт или что?
0
0
0
Ответ Ярик01
Да как-то купленные сборники в основном у вас деградируют, несмотря на "направление".
Это кто деградирует-то? Глушенков что ли, один из лучших по гол+пас сейчас? Много ли ещё сборников в Локомотив покупали за последние годы?
0
0
0
Ответ Dmitry Orlov
Это кто деградирует-то? Глушенков что ли, один из лучших по гол+пас сейчас? Много ли ещё сборников в Локомотив покупали за последние годы?
Ты вообще текст до комментария не читал? "института сборных команд России, начиная от юношеских команд"
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий