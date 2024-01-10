Директор «Локо» о Салтыкове: «Уже состоялся и зарекомендовал себя, несмотря на юный возраст. Трансфер подтверждает наше направление – подготовка кадров для клуба и сборных»
Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова.
19-летний полузащитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Локомотивом» до 2028 года. До конца текущего сезона Салтыков останется в самарском клубе на правах аренды.
«Никита Салтыков – наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных.
Этот трансфер еще раз подтверждает выбранное нами направление – подготовка кадров для «Локомотива» и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны. До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде», – сказал Дмитрий Ульянов.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
А я что-то пропустил и трансферное окно уже закрыто?
>и приличного форварда на адекватную замену немолодому дзюбе
Замена Дзюбе есть в виде Сулейманова, а кто-то значительно сильнее - с какой радости переходить в кЛуб, чтобы сидеть на лавке под Дзюбой?
А с ролью выйти на замену вместо Дзюбы или подменить его в матче на кубок Сулейманов прекрасно справляется.