Директор «Локо» о Салтыкове: «Уже состоялся и зарекомендовал себя, несмотря на юный возраст. Трансфер подтверждает наше направление – подготовка кадров для клуба и сборных»

Спортивный директор «Локомотива» прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова.

19-летний полузащитник « » подписал контракт с «Локомотивом» до 2028 года. До конца текущего сезона Салтыков останется в самарском клубе на правах аренды.

« – наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы продолжаем искать на рынке российских талантливых ребят, молодых и перспективных.

Этот трансфер еще раз подтверждает выбранное нами направление – подготовка кадров для « » и института сборных команд России, начиная от юношеских команд и заканчивая национальной сборной страны. До лета 2024 года Салтыков будет играть в аренде в «Крыльях Советов», а уже с июня присоединится к нашей команде», – сказал .

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