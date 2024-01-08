«Крылья» получат 20% от перепродажи Салтыкова «Локомотивом» («Чемпионат»)

«Крылья» могут получить 20% от суммы перепродажи Никиты Салтыкова в будущем.

В воскресенье стало известно, что атакующий полузащитник самарского клуба заключил контракт с « ». Сообщалось, что Салтыков останется в «Крыльях Советов» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера составит 30-35 миллионов рублей, агентские и подъемные – 100 миллионов.

По информации «Чемпионата», « », по условиям договора с «Локомотивом», получат также 20% от суммы последующей перепродажи футболиста, если таковая произойдет. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне забил 4 гола и 4 раза результативно ассистировал партнерам в 17 матчах чемпионата Мир Премьер-лиги. Детальная статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.

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