«Крылья» получат 20% от перепродажи Салтыкова «Локомотивом» («Чемпионат»)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com деньги Никита Салтыков Футбол

«Крылья» могут получить 20% от суммы перепродажи Никиты Салтыкова в будущем.

В воскресенье стало известно, что атакующий полузащитник самарского клуба заключил контракт с «Локомотивом». Сообщалось, что Салтыков останется в «Крыльях Советов» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера составит 30-35 миллионов рублей, агентские и подъемные – 100 миллионов.

По информации «Чемпионата», «Крылья Советов», по условиям договора с «Локомотивом», получат также 20% от суммы последующей перепродажи футболиста, если таковая произойдет. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Салтыков забил 4 гола и 4 раза результативно ассистировал партнерам в 17 матчах чемпионата Мир Премьер-лиги. Детальная статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.

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23 комментария
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Хорошо, что Крылья Советов получат свои 20% от перепродажи Салтыкова, плохо, что Крылья Агентов получат от его перепродажи 450%.
+15
-1
+14
остальные 80 % получит Андреев
+12
-4
+8
Ответ suwor
Если сумма трансфера 30-35 млн.₽, то 20% - это всего лишь 6 млн.? Ловко, однако...
счетовод. написано от дальнейшей перепродажи
+6
0
+6
Ответ igor.igorev
А Крылья не ослабили часом Акрон взяв оттуда Салтыкова?
Салтыков в Акроне в аренде был.
+6
-1
+5
- ослабляют прямых конкурентов;
- зачем брать игрока в отсутствие ЕК?;
- неужели нельзя взять игрока из "самой лучшей в РПЛ акамедии?;
- зачем брать чтобы сразу отдать в аренду?;
- денежку немалую (бюджетную, между прочим) заплатили, а игрок будет играть за другой клуб. Московские бабушки терпят...

Вроде все из методички перечислил, или еще пункты остались?
+5
-1
+4
Ответ suwor
Если сумма трансфера 30-35 млн.₽, то 20% - это всего лишь 6 млн.? Ловко, однако...
Нет, вы немного неправильно поняли. 20% от суммы СЛЕДУЮЩЕЙ продажи Салтыкова, не из Крыльев в Локо, а из Локо куда-то ещё. И уж ясное дело, что очень хочется надеяться, что суммы там будут уже в разы другие
+4
0
+4
Ответ Baobabb forever
Не слышно воплей, что московские клубы который год дербанят Крылья))
Все эти игроки принадлежат не Крыльям, а Андрееву. Крыльям самим, видимо, удобно быть инкубатором
+7
-4
+3
Ну хоть какой-то утешительный бонус, всё-таки терять молодых игроков за копейки не дело.
+5
-2
+3
Статистика у Салтыкова клёвая.
+3
0
+3
Вот так и выводятся бюджетные деньги
+1
0
+1
Ответ Baobabb forever
Не слышно воплей, что московские клубы который год дербанят Крылья))
Московские клубы дербанят Самарские Крылья которые дербанят подмосковное Чертаново
+4
-3
+1
Не слышно воплей, что московские клубы который год дербанят Крылья))
+4
-4
0
Ответ леннорыч-абрамович
Хорошо, что Крылья Советов получат свои 20% от перепродажи Салтыкова, плохо, что Крылья Агентов получат от его перепродажи 450%.
Если бы не Андреев, то Салтыкова никогда бы не было в Крыльях.
+2
-2
0
Ответ ARAMIS777
Статистика у Салтыкова клёвая.
Изучаешь её?
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0
0
Ответ igor.igorev
У них нет выбора. Если Андреев уйдёт, то в Крыльях некому будет играть. Там Паша рулит всем процессом перемещений.
Игорёк! В "Крыльях" давно уже закончился процесс по продажам по П.Андрееву. Вот Салтыков и всё. По оставшимся никакого интереса не наблюдается уже длительное время.
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Ответ Reggi
Нет, вы немного неправильно поняли. 20% от суммы СЛЕДУЮЩЕЙ продажи Салтыкова, не из Крыльев в Локо, а из Локо куда-то ещё. И уж ясное дело, что очень хочется надеяться, что суммы там будут уже в разы другие
Да, конечно, от перепродажи. И продажа - копейки по футбольным меркам, а перепродажа равна одной "зарплате" среднего игрока.Там поди и Андреев при перепродаже будет главным действующим...
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Ответ Дядя ТУРА
счетовод. написано от дальнейшей перепродажи
Ну, так 6 млн..₽ или "минусы" не разобравшись?
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