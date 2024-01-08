«Крылья» получат 20% от перепродажи Салтыкова «Локомотивом» («Чемпионат»)
«Крылья» могут получить 20% от суммы перепродажи Никиты Салтыкова в будущем.
В воскресенье стало известно, что атакующий полузащитник самарского клуба заключил контракт с «Локомотивом». Сообщалось, что Салтыков останется в «Крыльях Советов» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера составит 30-35 миллионов рублей, агентские и подъемные – 100 миллионов.
По информации «Чемпионата», «Крылья Советов», по условиям договора с «Локомотивом», получат также 20% от суммы последующей перепродажи футболиста, если таковая произойдет. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Салтыков забил 4 гола и 4 раза результативно ассистировал партнерам в 17 матчах чемпионата Мир Премьер-лиги. Детальная статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.
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- зачем брать игрока в отсутствие ЕК?;
- неужели нельзя взять игрока из "самой лучшей в РПЛ акамедии?;
- зачем брать чтобы сразу отдать в аренду?;
- денежку немалую (бюджетную, между прочим) заплатили, а игрок будет играть за другой клуб. Московские бабушки терпят...
Вроде все из методички перечислил, или еще пункты остались?