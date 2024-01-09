Узбекистан — Сирия: прогноз на матч 13 января 2024, Кубок Азии

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13 января, в субботу, сборные Узбекистана и Сирии проведут первый матч группового этапа Кубка Азии. Встреча пройдет в Дохе на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада и начнется в 20:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-0,5); ТМ 2,5.

Узбекистан

 

Сборная Узбекистана — весьма крепкая по азиатским меркам команда. В 2011 году узбеки даже дошли до полуфинала континентального первенства и в итоге финишировали четвертыми. Практически всегда Узбекистан уверенно проходит групповой этап Кубка Азии и выходит в плей-фф. В этот раз у команды такая же задача-минимум, и первый матч с сирийцами будет иметь очень важное значение.

Судя по контрольным матчам перед Кубком Азии узбеки подходят к турниру в неплохой форме — в двух играх команда под руководством словенского тренера Сречко Катанеца обыграла Кыргызстан (4:1) и Палестину (1:0).

В отборочном турнире чемпионат мира 2026 года Узбекистан тоже хорошо идет, набрав в двух играх 4 очка. Сначала узбеки были сильнее Туркменистана (3:1) в гостях, а затем на своем поле ушли от поражения в матче с иранцами. По ходу встречи хозяева уступали 0:2, но во втором тайме сумели выравнять положение.

Безусловно, главной звездой сборной Узбекистана является нападающий Элдор Шомуродов. Экс-игрок «Ростова» и итальянской «Ромы», а ныне игрок Кальяри» лучший бомбардир своей сборной в истории, но Кубок Азии форвард пропустит из-за травмы.

В его отсутствие на первые роли должны выйти хорошо знакомые по выступлениям за российские клубы Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев. Урунов, который в России играл за «Уфу» и московский «Спартак», сейчас выступает на родине за «Навбахор». А Файзуллаев становится лидером ЦСКА — 20-летний полузащитник были признан болельщиками арсейуцевлушчим игркоов команды в первой части сезона. В текущем первенстве РПЛ Файзуллаев забил два гола в тринадцати играх.

Помимо этого, полузащитник были еще признан лучшим игроком 2023 года в Узбекистане. Так что на Кубке Азии за ним будет пристальное внимание и особые надежды узбекских болельщиков.

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Сирия

 

Сборная Сирии также в преддверии Кубка Азии провела два товарищеских матча и в обоих случаях сыграла вничью — с Кыргызстаном (1:1) и Малайзией (2:2).

В отборе на ЧМ-2026 у Сирии после двух матчей три очка. Сначала сирийцы дома обыграли Северную Корею с минимальным счетом, а затем крупно проиграли японцам — 0:5.

Команду тренирует известный тренер Эктор Купер. Аргентинец в начале века дважды выводил испанскую «Валенсию» в финал Лиги Чемпионов, правда, оба раза не сумев выиграть турнир.

В сборной Сирии также есть игрок из российского клуба — вратарь Максим Сарраф из ЦСКА. 18-летний игрок является воспитанником московского клуба и имеет и российское гражданство. Сейчас его впервые вызвали в сборную и сразу на большой турнир.

Сборная Сирии никогда не выходила из группы на Кубке Азии, и в этот раз ей также будет сложно выполнить эту задачу: помимо Узбекистана в группе еще выступят Австралия и Индия.

Узбекистан — Сирия: история личных встреч

 

В последний раз команды пересекались в 2020 году, когда провели товарищеский матч. Тогда в ОАЭ победили сирийцы 1:0.

В рамках официальных турниров команды играли в одной отборочной группе чемпионата мира в России 2018 года. Тогда Узбекистан и Сирия обменялись минимальными домашними победами.

Узбекистан — Сирия: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

  • Победа Узбекистана — 1.5
  • Ничья — 4.1
  • Победа Сирии — 6.92

Как видим, аналитики считают, что команда Катанеца должна брать три очка в первой игре турнира. Скорее всего, так и будет, поэтому можно взять их победу с форой -0,5 за за 1.52.

Первый для себя матч Кубка Азии команды вряд проведут результативно, так что можно поставить на ТМ 2,5 за 1,74.

Где смотреть матч Узбекистан — Сирия

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Узбекистан – Сирия
Дата проведения
13 января, 20.30, «Jassim Bin Hamad Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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