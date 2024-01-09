«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 13.01.2024, АПЛ

В субботу, 13 января «Ньюкасл» в рамках 21 тура АПЛ сыграет с «Манчестер Сити». Игра состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки на игру:

победа «Манчестер Сити» – 1.58;

ИТБ 2 (2.5) – 2.71;

ТБ 2.5 – 1.62;

обе забьют (нет) – 2.27;

первый гол забьет «Манчестер Сити» – 1.49.

«Ньюкасл» переживает игровой кризис – команда в последних 10 матчах выиграла только 3 встречи, напропускала 18 голов и закономерно идет в середине турнирной таблице. Отметим, «сороки» играют с «горожанами» дома, но команду не считают фаволритом встречи. «Манчестер Сити» наоборот, может похвастать восьмиматчевой серией без поражений, команда Гвардиолы наколотила 27 голов и входит в тройку сильнейших команд национального первенства – несмотря на гостевой характер встречи «Манчестер Сити» считают фаворитом предстоящего матча.

Смогут ли хозяева сотворить сенсацию и осложнить «горожанам» задачу по выходу на первое место? Как сыграют гости? С каким счетом закончится предстоящий матч? Ответы на эти вопросы вы узнаете после просмотра встречи, ну а наш прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Ньюкасл»

Эдди Хау пока не может вывести команду из игрового кризиса – «сороки» в последних десяти матчах одержал только три победы: над «Манчестером Юнайтед» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Сандерлендом» в Кубке Англии (3:0). Остальные игры команда проиграла. «Ньюкасл» усудрился проиграть одному и з аутсайдеров национального первенства – «Лутон Тауну» (0:1), переживающему не лучшие времена «Эвертону» (0:3), а также «Ноттингему» (1:3), который ошивается в нижней части турнирной таблицы.

Впрочем, у команды были и «достойные поражения» – от «Милана» в Лиге чемпионов (1:2), в серии пенальти от «Челси» в Кубке Лиги (1:1 в основное время), от «Ливерпуля» в АПЛ (2:4). Также было еще поражение от «Тоттенхэма», но в игре со «шпорами» «сороки» провалились – проиграли со счетом 1:4.

Приводим некоторую статистику команды по итогам последних десяти матчей:

в трех матчах «Ньюкасл» сохранил свои ворота в неприкосновенности;

команда забила 13 голов и пропустила 18 мячей;

в среднем «Ньюкасл» забивает 1.3 гола за игру и пропускает 1.8 мяча за матч;

команда владеет мячом на протяжении 54% игрового времени;

«Ньюкасл» в среднем бьет по воротам соперника 13.8 раз, в створ ворот соперника приходится 4.4 удара.

Лучший бомбардир команды – Александр Исак отличился 13 голами, из которых три гола забил с пенальти. Футболист провел 22 матча. На втором месте – Каллум Уилсон. Игрок отличился восемью голами, два из которых забил с пенальти. Футболист провел 20 матчей. На третьей строчке – Энтони Гордон, забивший шесть голов в 29 матчах.

Лидером по голевым передачам является Киран Триппьер – игрок отдал восемь ассистов в 27 матчах, на втором месте Энтони Гордон – в активе игрока пять голевых передач в 29 матчах. А на третьей строчке расположился Джейкоб Мерфи с четырьмя ассистами в 9 играх.

В предстоящей встрече команде из-за травмы и дисквалификаций не помогут Сандро Тонали, Эмиль Крафт, Хавьер, Харви Барнс, Якоб Мерфи, Марк Гиллеспи, Мэтт Ритчи, Эллиот Андерсон, Мэтт Таргетт, Джо Уиллок, Ник Поуп, Каллум Уилсон, Жоэлинтон.

Вероятный состав на игру:

Мартин Дубравка,

Тино Ливраменто,

Фабиан Шер,

Свен Ботман,

Дэн Бёрн,

Бруно Гимарайнс,

Льюис Майли,

Шон Лонгстафф,

Джо Уиллок,

Энтони Гордон,

Александер Исак.

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«Манчестер Сити»

«Горожане» идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Команда отстает от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков, однако подопечные Гвардиолы сыграли на матч меньше.

Команда в последних 10 матчах выиграла семь встреч, дважды сыграла вничью и потерпела только одно поражение. Отметим, «Манчестер Сити» оступился в матче с «Кристал Пэлас» в чемпионате страны (2:2), а также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (3:3). «Горожане» проиграли одному из конкурентов в борьбе за первое место – «Астон Вилле» (0:1).

Приводим некоторую статистику команды по итогам последних десяти матчей:

в четырех матчах «Манчестер Сити» сохранил свои ворота в неприкосновенности;

команда забила 27 голов и пропустила 10 мячей;

в среднем «Ньюкасл» забивает 2.7 гола за игру и пропускает 1 мяч за матч;

команда владеет мячом на протяжении 68,5% игрового времени;

«Ньюкасл» в среднем бьет по воротам соперника 16.6 раз, в створ ворот соперника приходится 6.1 удар.

Лучший бомбардир команды – Эрлинг Холангд. Норвежец отличился 19 голами в 22 матчах, пять голов из общего числа мячей форвард забил с пенальти. На второй строчке расположился Хулиан Альварес с 13 голами в 29 играх. Футболист один мяч забил с пенальти. А на третьем месте – Филип Фоден с 11 голами в 30 играх.

Лидирует в списке лучших распасовщиков Хулиан Альварес. Аргентинец отдал девять ассистов в 29 матчах, на второй строчке – Филип Фоден с теми же девятью рещультативными передачами но в 30 матчах, а на третьей строчке располагается Жереми Доку с шестью ассистами в 18 играх.

Команде в предстоящей встрече не помогут Эрлинг Холанд и Зак Штеффен. Оба игрока получили травмы и лечат повреждения.

Вероятный состав на игру:

Штефан Ортега,

Мануэль Аканджи,

Рубен Диаш,

Йошко Гвардиол,

Рико Льюис,

Оскар Бобб,

Матео Ковачич,

Серхио Гомес,

Джек Грилиш,

Фил Фоден,

Хулиан Альварес.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

Букмекеры ожидаемо видят «горожан» фаворитами предстоящей встречи – команда идет в тройке лидеров, имеет лучшую игровую форму, а также показывает хорошую результативность. Врочем, прежде чем делать прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», для большей объективности прогноза поговорим об истории противостояния команд.

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» провели 190 очных встреч, в которых 73 раза побеждал «Ньюкасл», а в 76 играх победу праздновали футболисты «Манчестер Сити»:

самая результативная ничья: 3:3;

самые результативный матч: 4:5, 5:4;

«Ньюкасл» забил 265 голов;

«Манчестер Сити» забил 295 голов;

«Ньюкасл» в среднем забивает сопернику 1.39 гола за игру;

«Манчестер Сити» в среднем забивает сопернику 1.55 гола за игру;

Крупнейшая победа «Ньюкасла» – 5:0;

Крупнейшие победы «Манчестер Сити» – 5:0, 6:1.

В пяти последних очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

Кубок Лиги 27.09.23 «Ньюкасл» – «Ман Сити» 1:0;

Кубок Лиги 19.08.23 «Ман Сити» – «Ньюкасл» 1:0;

Премьер-Лига 04.03.23 «Ман Сити» – «Ньюкасл» 2:0;

Премьер-Лига 21.08.22 «Ньюкасл» – «Ман Сити» 3:3;

Премьер-Лига 08.05.22 «Ман Сити» – «Ньюкасл» 5:0.

«Манчестер Сити» пребывает в хорошей игровой форме и команда, несмотря на потерю Холанда, имеет хорошие шансы на победу в предстоящей игре. «Горожане» не проигрывают восемь матчей кряду, много забивают и относительно немного пропускают. «Ньюкасл» же играет не лучшим образом, команда в последний раз побеждала дома 16 декабря 2023 года. Наши варианты ставок на игру, пари будем заключать в букмекерской конторе «Бетбум»:

победа «Манчестер Сити» – 1.58;

ИТБ 2 (2.5) – 2.71;

ТБ 2.5 – 1.62;

обе забьют (нет) – 2.27;

первый гол забьет «Манчестер Сити» – 1.49.

Где смотреть матч Ньюкасл – Манчестер Сити

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