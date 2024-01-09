Сборная Узбекистана – Сборная Сирии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 13 января
В субботу, 13 января, сыграют сборная Узбекистана и сборная Сирии в рамках Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al-Sadd Stadium».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт Триумф».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Узбекистана – сборная Сирии
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Сборная Узбекистана: все новости
Кубок Азии по футболу: все новости