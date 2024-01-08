Мостовой о «Енисее»: «Звонок действительно был, но никакой конкретики. Я открыт для предложений, в том числе от топ-клубов»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Футбол

Александр Мостовой подтвердил интерес со стороны «Енисея».

Ранее стало известно, что красноярский клуб включил Мостового в шорт-лист на пост главного тренера. Переговоры планируется начать после новогодних праздников.

«Что касается «Енисея», то, да, звонок действительно был. Но на данный момент никакой конкретики.

Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов», – сказал Мостовой.

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18 комментариев
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Ответ Утя Ваткин
Какие звонки. Царю только депеша.
Челобитная!! Никакой субординации, что ж такое!
+12
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+11
Какие звонки. Царю только депеша.
+10
-3
+7
Я открыт для предложений, в том числе от топ-клубов, таких как Енисей.
+5
-1
+4
Медиалига его максимум
+2
0
+2
- Алло, это "Енисей"?
- Да.
- Я открыт для предложений.
- Кто это?
- Всё, пока.
+2
0
+2
Реал к сожалению Анчелотти продлил 😏
+1
0
+1
Ответ Nikolai Masakov
Медиалига его максимум
Соглашусь, пожалуй. Но тем прикольнее окажется, если Царь вдруг утрет нам всем носы и станет топ-тренером ;)
+1
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Ответ petgusev917@gmail.com
Вот не понятно, он придуривается,или на самом деле таким стал? Или может и был таким?
кто??
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Ответ petgusev917@gmail.com
Вот не понятно, он придуривается,или на самом деле таким стал? Или может и был таким?
все Борщ проклятущий
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Ответ Ru Gold
тонко)
Вот не понятно, он придуривается,или на самом деле таким стал? Или может и был таким?
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Ответ Boni R
Мостов мало, Мостового много..
тонко)
+1
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Как челобитную царю подаёте!!?
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Топ клуб это Спартак наверное.
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"Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов"

От "Наполи" до "Енисея", хоть в Италию, хоть в Рассею...
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Мостовой, такой Мостовой. Я больше чем уверен, что может ему и звонили, они и представились из Енисия, но есть одно но
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Царь забыл уточнить. Топ-клубы НАШИ или ЕВРОПЕЙСКИЕ?
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И я
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