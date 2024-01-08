Мостовой о «Енисее»: «Звонок действительно был, но никакой конкретики. Я открыт для предложений, в том числе от топ-клубов»
Александр Мостовой подтвердил интерес со стороны «Енисея».
Ранее стало известно, что красноярский клуб включил Мостового в шорт-лист на пост главного тренера. Переговоры планируется начать после новогодних праздников.
«Что касается «Енисея», то, да, звонок действительно был. Но на данный момент никакой конкретики.
Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов», – сказал Мостовой.
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- Да.
- Я открыт для предложений.
- Кто это?
- Всё, пока.
От "Наполи" до "Енисея", хоть в Италию, хоть в Рассею...