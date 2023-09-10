Александр Мостовой: «Хорошим тренером может стать только тот, кто сам играл. Семин и Каррера – примеры того, о чем я говорю»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Александр Мостовой Массимо Каррера Футбол

Александр Мостовой рассказал, при каком условии можно преуспеть в роли тренера.

«Я еще раз говорю, что хорошим тренером может стать только тот человек, кто сам играл в футбол. То есть сам был профессиональным футболистом.

Я как раз сегодня играл за команду двух таких тренеров. Это Юрий Павлович Семин и Массимо Каррера. Это примеры того, о чем я всегда говорю.

Играть под их началом сегодня было комфортно. Мы отлично понимали друг друга», – заявил бывший полузащитник «Спартака», принявший участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Спартак» вспомнил Илью Цымбаларя матчем со сборной мира. Приехали Каррера, Робсон и другие звезды прошлого

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Алмазов
Новость 2022 года. Мостовой о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат. Он уже года три неизвестно где, просто пропал»
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
Маур плохой тренер?
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kulakoffigor
Я правильно понимаю, что Спартак за собственные деньги проводит матч памяти Цымбаларя, где все русскоязычные участники поносят текущего тренера? Удивительный мазохизм.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атакующий Юран
Ответ Артем Алмазов
Новость 2022 года. Мостовой о Каррере: «Случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат. Он уже года три неизвестно где, просто пропал»
Биография Карреры на всякий:

Клубы: «Про Сесто», «Русси», «Алессандрия», «Пескара», «Бари», «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Тревизо», «Про Верчелли»

Трофеи: чемпион Италии (1994/95), обладатель Кубка Италии (1994/95), Кубка УЕФА (1992/93), победитель Лиги чемпионов
(1995/96)

Факт: кумир фанатов «Аталанты», провел за клуб 242 матча, большую часть с капитанской повязкой.
Serie A 1989-1990, day 10 Bari
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Стоп. Каррера ноунейм с чемоданом Аленичева и с чемоданом денег от Федуна))
Он не помнит с пьяну как всегда, интернет всё помнит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ mitos
Маур плохой тренер?
да , также как и Маурицио Сарри)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Васильков
Моуриньо, Сакки, Сарри, Бенитес, АВБ, Дзаккерони, Сампаоли, Паррейра.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sundance
Ответ mitos
Маур плохой тренер?
так он же год за Аланию отыграл, потом травму получил
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R-WRashid
Жозе Моуриньо просит подержать его портвейн.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samarskij-kuzmich
Уже хочется, чтобы Мостового ГТ назначили и увидеть, что у него будет получаться.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ savik-A.M.
да , также как и Маурицио Сарри)))
Венгер по моему на профессиональном уровне не играл
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Моуриньо: "Добрый вечер"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собиратель хаоса
Бывший переводчик из Ромы, обладатель 2 ЛЧ, 8 национальных чемпионатов, десятка полтора прочих кубков: Ну да, ну да.. Пошел я... в футбол поиграю.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
А, что по поводу Арриго Сакки - №3 в рейтинге лучших тренеров в истории от France Football. Он никогда не был профессиональным футболистом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рабин Иг0рер
Ответ Родион Горбачев
А почему у Царя не спрашивают про Жозе?)
Не получается- ржут после его слов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Федоров
Ответ kulakoffigor
Я правильно понимаю, что Спартак за собственные деньги проводит матч памяти Цымбаларя, где все русскоязычные участники поносят текущего тренера? Удивительный мазохизм.
Ну так это же не Абаскаль из своего кармана платить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
каррера не факт,что вообще тренер,кроме россии,у чела не шанса возглавить кого либо,ну может в пердивах если только
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Пральна! А с составом Маура каждый дурак сможет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беременный малыш
Моуриньо, Сарри, Бенитес, Виллаш-Боаш, Сампаоли…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vel
Важно не то, кто может стать хорошим тренером, а кто нет.

Важно только то, может ли стать лучшим тренером, чем никогда не игравшие Слуцкий и Абаскаль, критикующий их Александр Мостовой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
У Мостового опять крайне ограниченная выборка на которой он основывает свой посыл, из этого следует ложное умозаключение, но похоже Царя такие мелочи мало беспокоят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ариго Сакки: Я для тебя не существую?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ответ mitos
Маур плохой тренер?
Жозе не в счёт, он играл в профессиональных командах и может начеканить четыре раза!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рабин Иг0рер
Ответ samarskij-kuzmich
Уже хочется, чтобы Мостового ГТ назначили и увидеть, что у него будет получаться.
Ну так все вокруг виноваты будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий