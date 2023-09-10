Александр Мостовой: «Хорошим тренером может стать только тот, кто сам играл. Семин и Каррера – примеры того, о чем я говорю»

Александр Мостовой рассказал, при каком условии можно преуспеть в роли тренера.

«Я еще раз говорю, что хорошим тренером может стать только тот человек, кто сам играл в футбол. То есть сам был профессиональным футболистом.

Я как раз сегодня играл за команду двух таких тренеров. Это Юрий Павлович Семин и . Это примеры того, о чем я всегда говорю.

Играть под их началом сегодня было комфортно. Мы отлично понимали друг друга», – заявил бывший полузащитник « », принявший участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.

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