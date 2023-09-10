Александр Мостовой: «Хорошим тренером может стать только тот, кто сам играл. Семин и Каррера – примеры того, о чем я говорю»
Александр Мостовой рассказал, при каком условии можно преуспеть в роли тренера.
«Я еще раз говорю, что хорошим тренером может стать только тот человек, кто сам играл в футбол. То есть сам был профессиональным футболистом.
Я как раз сегодня играл за команду двух таких тренеров. Это Юрий Павлович Семин и Массимо Каррера. Это примеры того, о чем я всегда говорю.
Играть под их началом сегодня было комфортно. Мы отлично понимали друг друга», – заявил бывший полузащитник «Спартака», принявший участие в матче памяти Ильи Цымбаларя.
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Клубы: «Про Сесто», «Русси», «Алессандрия», «Пескара», «Бари», «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Тревизо», «Про Верчелли»
Трофеи: чемпион Италии (1994/95), обладатель Кубка Италии (1994/95), Кубка УЕФА (1992/93), победитель Лиги чемпионов
(1995/96)
Факт: кумир фанатов «Аталанты», провел за клуб 242 матча, большую часть с капитанской повязкой.
Serie A 1989-1990, day 10 Bari
Он не помнит с пьяну как всегда, интернет всё помнит.
Важно только то, может ли стать лучшим тренером, чем никогда не игравшие Слуцкий и Абаскаль, критикующий их Александр Мостовой?