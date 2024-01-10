Агент Осимхена о словах агента Хвичи про Саудовскую Аравию: «Единственная цель Виктора – помочь «Наполи», остальное – чушь. Говорить о будущем других игроков некорректно»

Агент Виктора Осимхена назвал неприемлемыми слова агента Хвичи Кварацхелии.

Ранее агент в эфире грузинского телеканала 1TV предположил, что Осимхен перейдет в чемпионат Саудовской Аравии этим летом: «Наполи» повысил ему зарплату, но не согласился бы на такой трансфер и за миллиард».

«Каждый должен следить за своей жизнью и уважать чужой труд. Говорить о будущем других игроков некорректно. Помимо неверных прогнозов, это приводит к проблемам и недоразумениям.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели поверхностны и неприемлемы. Эти слова создают проблемы с болельщиками « » без какой-либо причины или подтверждения реальности. Мы только что продлили контракт, и единственная цель Виктора, помимо Кубка африканских наций, – помочь «Наполи». Все остальное – чушь», – написал Роберто Календа в твиттере на итальянском и английском языках.

Осимхен – агенту Хвичи о том, что форвард переедет в Саудовскую Аравию летом: «Ты дрянь и позорник. Не упоминай мое имя!»

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