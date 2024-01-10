Агент Осимхена о словах агента Хвичи про Саудовскую Аравию: «Единственная цель Виктора – помочь «Наполи», остальное – чушь. Говорить о будущем других игроков некорректно»

Теги серия А Италия Наполи Роберто Календа агенты Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Виктора Осимхена назвал неприемлемыми слова агента Хвичи Кварацхелии.

Ранее агент Мамука Джугели в эфире грузинского телеканала 1TV предположил, что Осимхен перейдет в чемпионат Саудовской Аравии этим летом: «Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард».

«Каждый должен следить за своей жизнью и уважать чужой труд. Говорить о будущем других игроков некорректно. Помимо неверных прогнозов, это приводит к проблемам и недоразумениям.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели поверхностны и неприемлемы. Эти слова создают Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какой-либо причины или подтверждения реальности. Мы только что продлили контракт, и единственная цель Виктора, помимо Кубка африканских наций, – помочь «Наполи». Все остальное – чушь», – написал Роберто Календа в твиттере на итальянском и английском языках.

Осимхен – агенту Хвичи о том, что форвард переедет в Саудовскую Аравию летом: «Ты дрянь и позорник. Не упоминай мое имя!» 

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13 комментариев
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Хвиче пора менять агента. Во избежание возможных проблем. Этот облажался. Причем, по крупному))
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Ответ Kit244098
Хвиче пора менять агента. Во избежание возможных проблем. Этот облажался. Причем, по крупному))
Это Мамука просто близкий к семье, неужели ты думаешь что он там что-то на уровне с Наполи решал, он мог порешать только с братком Саймановым как деньги распилить, дальше семья просто наняла профессионалов, а Мамуке идет откат с зарплаты Хвичи:))
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Мамука думал, что в грузинской манере можно громко что-то пафосное/высокпарное сказать, похвалив своего на фоне другого игрока
Но облажался, там за базар сразу на место ставят))
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Так давно известно, что Мамука тот еще сказочник, зачем лишний раз распинаться на эту тему-то, тем более когда у Наполи проблемы))
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Ну теперь осталось самому Хвиче что-нибудь сказать по этой ситуации
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Недалёкий агент у Хвичи. Или ппц какой прохаванный)) скоро узнаем
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Нужно было разжечь агенту Осимхена по полной. Сказать, что Хвича разочарован в Наполи, не видит перспектив у команды и думает летом уйти в Английский Тоттенхем или немецкий Байер. И вообще он не высокого мнения об итальянском футболе и о городе в частности.
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Он просто грузин не знает 😂😂😂
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Агент Осимхена читает спортц?
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