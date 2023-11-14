Агент Хвичи: «Грузины талантливее россиян, у вас такие таланты редко встречаются. У ЦСКА, «Спартака» и «Локо» хорошие школы, но ребята не уезжают, потому что в РПЛ большие деньги»

Агент Хвичи Кварацхелии считает грузинских игроков талантливее российских.

– Грузия – футбольная страна. Так повелось еще с советских времен. Мы любим работать с мячом, он у нас в крови.

В России молодежи уделяется серьезное внимание, но такие таланты, как в Грузии, у вас редко встречаются. В Грузии на одну академию два-три очень талантливых парня. В России с этим сложнее, хотя у , « » и « » достаточно хорошие школы.

– Но ребята из этих школ не уезжают в Европу. В отличие от грузинских.

– В крутятся большие деньги. Молодому российскому игроку должно поступить какое-то сумасшедшее предложение, чтобы он уехал. В нашем чемпионате таких денег нет.

Плюс грузины талантливее, повторю. У российских больше дисциплины, игры на команду. А у нас с самого детства молодых заставляют обыгрывать, брать на себя, – отметил .

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