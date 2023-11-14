Агент Хвичи: «Грузины талантливее россиян, у вас такие таланты редко встречаются. У ЦСКА, «Спартака» и «Локо» хорошие школы, но ребята не уезжают, потому что в РПЛ большие деньги»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Нукри Ревишвили премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Наполи сборная Грузии по футболу агенты Хвича Кварацхелия Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии считает грузинских игроков талантливее российских.

– Грузия – футбольная страна. Так повелось еще с советских времен. Мы любим работать с мячом, он у нас в крови.

В России молодежи уделяется серьезное внимание, но такие таланты, как в Грузии, у вас редко встречаются. В Грузии на одну академию два-три очень талантливых парня. В России с этим сложнее, хотя у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» достаточно хорошие школы.

– Но ребята из этих школ не уезжают в Европу. В отличие от грузинских.

– В РПЛ крутятся большие деньги. Молодому российскому игроку должно поступить какое-то сумасшедшее предложение, чтобы он уехал. В нашем чемпионате таких денег нет.

Плюс грузины талантливее, повторю. У российских больше дисциплины, игры на команду. А у нас с самого детства молодых заставляют обыгрывать, брать на себя, – отметил Нукри Ревишвили.

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18 комментариев

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Всеволод Бобров
ага, поэтому Россия всегда играет на Евро и часто выходила на мир, а Грузия не знает, что такое евро даже. Как же надоели эти комплексы маленьких народов.
+30
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+25
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Slavnov
Грузия конечно футбольная страна, столько раз играла в финальных стадиях ЧМ или ЧЕ
+17
-3
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Михо
А до Хвичи кто из грузин хорошо играл в Европе? Каладзе видимо)
+10
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Filip J. Fry
Да, ведь до Хвичи было еще десяток грузин на ведущих ролях в главных клубах Европы. Хотя постойте…
+10
-3
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Savardus
Италия - Чемпионы Европы
Аргентина - Чемпионы Мира
Грузия - Чемпионы Вселенной
+6
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Алексей Ненахов
Ну как талантливее Хвича и Тетрадзе в своё время,а то что у нас зп хорошие и поэтому наши футболисты сидят в РПЛ это он прав
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Neclerque
Грузия, конечно, футбольная страна, но Хвича пошел играть в РПЛ
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Spaten
Ну такого Хвичи в самой Грузии тоже давно не было
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Machine Head
Весь спич о талантливых грузинах свел к тому , что денег нет . После Кипиани , Дараселия , Чивадзе , Челебадзе , Гуцаева, Шенгелия никого и не было . Только Каладзе блеснул Европе, да Тетрадзе в России . И у нас Гагнидзе хороший игрок .
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Алексей Ненахов
Ответ Алексей Ненахов
Ну как талантливее Хвича и Тетрадзе в своё время,а то что у нас зп хорошие и поэтому наши футболисты сидят в РПЛ это он прав
Вот Армения на мой личный взяд талантливая в футболе , но они как и сербы без командной игры
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stubborn89
и давно нукри стал агентом хвичи?
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LaffyTaffy
Помним этого «талантливого» Ревишвили в воротах…
Такие бабочки ловил, по командам туда сюда мотался, нигде особо победами не запомнился)
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docs
Интересно: написать, что грузины талантливее россиян, - это просто высказать свое мнение. И тут спокойно это обсуждают. А попробуй напиши, что, скажем, европейцы умнее, чем "сами знаете кто" и к тебе немедленно явится полиция нравов))
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cr cr777
Ответ ML26
Далеко не на ведущих
Все равно кроме Криша все футболисты инвалиды!
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ML26
Ответ cr cr777
Все равно кроме Криша все футболисты инвалиды!
Тут тяжело ее согласиться
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Rash 001
Ответ Михо
А до Хвичи кто из грузин хорошо играл в Европе? Каладзе видимо)
Я трех знаю хороших ,качественных игроков,Омари Тетрадзе,Каха Каладзе,Орвеладце,еще был нап.в локо Заза Джанашия.Сосласен раз два и обчелся
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