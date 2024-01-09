«Хвича в тройке лучших игроков мира. Ни один клуб не отказался бы от него. Разбирающиеся в футболе согласятся: у него нет потолка». Агент о вингере «Наполи»
Агент Хвичи Кварацхелии уверен, что его клиент – в числе лучших игроков мира.
«Хвича хочет добиться успеха – и уже преуспевает. Он входит в тройку лучших футболистов мира.
Все произойдет в свое время, пока еще рано [менять команду]. Ни один клуб не отказался бы от него. Разбирающиеся в футболе согласятся со мной: у Хвичи нет потолка, он может только прибавлять.
У меня есть контакты со многими клубами, но отпустит ли Кварацхелию Де Лаурентис? Прямо сейчас мы связаны контрактом», – заявил Мамука Джугели в эфире грузинского канала 1TV.
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Как по мне - Осимхен, Ди Лоренцо и Политано (Лоботка).
Хвиче для начала нужно хотя бы в эту тройку попасть
Вот серьезно, назовите ХОТЬ ОДНОГО игрока из этого списка, кто уступил бы конкуренцию Хвиче. Думаю, все вопросы отпали