«Хвича в тройке лучших игроков мира. Ни один клуб не отказался бы от него. Разбирающиеся в футболе согласятся: у него нет потолка». Агент о вингере «Наполи»

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис агенты Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии уверен, что его клиент – в числе лучших игроков мира.

«Хвича хочет добиться успеха – и уже преуспевает. Он входит в тройку лучших футболистов мира.

Все произойдет в свое время, пока еще рано [менять команду]. Ни один клуб не отказался бы от него. Разбирающиеся в футболе согласятся со мной: у Хвичи нет потолка, он может только прибавлять.

У меня есть контакты со многими клубами, но отпустит ли Кварацхелию Де Лаурентис? Прямо сейчас мы связаны контрактом», – заявил Мамука Джугели в эфире грузинского канала 1TV.

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51 комментарий
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Ничего себе понесло генацвале..
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+37
Ответ Виктор Победов
Ничего себе понесло генацвале..
Вот так один удачный сезон сносит крышу. По факту, Хвича не выше уровнем местных легенд, типа Гамшика или Мертенса, которых отродясь никто не считал одними из лучших в мире, но при этом им просто не повезло выиграть Серию А в свое время
+17
-1
+16
Ответ ASH11
Вот так один удачный сезон сносит крышу. По факту, Хвича не выше уровнем местных легенд, типа Гамшика или Мертенса, которых отродясь никто не считал одними из лучших в мире, но при этом им просто не повезло выиграть Серию А в свое время
Хвича не дорос еще ни до Мертенса, ни тем более до Гамшика
+15
0
+15
Другие два:Мостовой и Сапогов?
+15
-2
+13
Ну вот для начала трое: Холланд, Беллингем и Мбаппе. Кого из них он лучше?
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Вроде праздники закончились. Пора выходить из штопора....
+5
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Еще год и о Кварацхелии все забудут. Собственно как и в РПЛ, пофеерил пока не раскусили и сдулся.
+4
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Вот хотел бы я уметь также нагло врать
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Мамука раздаёт
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Головин, миранчук, хвича?)
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Может быть в 8-10 тройке, но не в первой точно
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Жалко, што у парня такой недалёкий агент. Просто позорит его.
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При всем уважении к Хвиче Кварацхелия, заявления его агента про "тройку лучших в мире" смотрятся лёгеньким таким перебором )) Но агенты такие агенты...
+4
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+1
Ответ Kasper N . P .
Эх была бы заруба лучших игроков мира, Мбаппе в Спартаке и Хвича в Локо
И лева в зените
+1
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А на первом месте Сан Франциско?
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В этом сезоне заметно прибавил!
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Интересно, а какая тройка лучших игроков Наполи?
Как по мне - Осимхен, Ди Лоренцо и Политано (Лоботка).
Хвиче для начала нужно хотя бы в эту тройку попасть
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Ответ Назар Игорь
Не удивляйся, есть категория пользователей которые в стремлении повысить свой тухлый рейтинг минусят всех подряд, пока активен их антиминусятор.
И как это работает?
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Ответ Folio
Дело Селюка живёт!
с языка снял, хотел написать грузинский Селюк. Хвиче надо бежать от него, а то так и будет своими выступлениями портить ему авторитет.
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Ответ Виктор Победов
Каждый агент считает своего лучшим. На память Селюк приходит, что ни игрок, то мега талант )
Насколько мне известно, в японской культуре есть такое неписанное правило: недостаточно глубокий поклон считается неуважением, а слишком глубокий поклон - это уже сарказм. То есть почти издевательство. Так вот что-то мне подсказывает, что в Японии такой комплимент Хвиче от его агента могли бы воспринять, как сарказм ;)
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Ответ Roundabout
Хвича не дорос еще ни до Мертенса, ни тем более до Гамшика
В принципе, это не противоречит тому, что я написал.
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Ответ Назар Игорь
Чем больше минусов у других тем меньше их рейтинг, и наоборот.
Как они повышают свой рейтинг минусуя остальных?
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Ответ Fatony
Ну вот для начала трое: Холланд, Беллингем и Мбаппе. Кого из них он лучше?
Ну сравнение не по позиции это такое...) тут скорее сравнивать надо с Салахом, Мбаппе, Винисиусом, Сане.
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Ответ ASH11
Вот так один удачный сезон сносит крышу. По факту, Хвича не выше уровнем местных легенд, типа Гамшика или Мертенса, которых отродясь никто не считал одними из лучших в мире, но при этом им просто не повезло выиграть Серию А в свое время
Каждый агент считает своего лучшим. На память Селюк приходит, что ни игрок, то мега талант )
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ТОП 30 чисто по игре в атакующий футбол : Месси , Мбаппе , Дэ Брёйне, Салах , Сака , Гризман , Беллингем , Кейн, Альварес , Холланд , Фоден , Лаутаро, Хвича , Хави, Осимен, Санэ , Сон , Бернардо, Рафинья, Леао, Ди Мария, Гирасси , Опенда , Уоткинс , Бонифаций , Коло Муани, Вирц, Вини, Гонсалез, Бруну. Может кого то подзабыл )
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Разбирающиеся в футболе люди и в прошлом сезоне(сверх удачном для него) знали что Хвича не то что в тройке,а даже в тридцатке не входит.а в этом он и вовсе сдулся,какая нахер тройка?
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мбаппе холланд беллингем винисиус кейн салах лаутаро фоден сака гризманн осимхен

Вот серьезно, назовите ХОТЬ ОДНОГО игрока из этого списка, кто уступил бы конкуренцию Хвиче. Думаю, все вопросы отпали
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Он уже пару лет, как "мягко готовит почву", а в голове пересчитывает нули, от своих комиссионных от потенциального трансфера. Неудивительно, что его "понесло".
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Ну если агент так говорит , то нету причин не верить.
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Мбаппе, Хааланд и Хвича 🤔
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