Агент Хвичи: «Осимхен летом переедет в Саудовскую Аравию. У Кварацхелии другие цели, он бы скорее поиграл за «Реал», «Барсу», «Баварию», «Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи высшая лига Саудовская Аравия агенты Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Мамука Джугели Футбол

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Виктор Осимхен летом уйдет из «Наполи».

«Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

«Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения», – сказал Мамука Джугели в интервью грузинскому каналу 1TV.

Осимхен о переговорах с саудовцами летом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Это было поразительно. Но мы играем в футбол не только ради денег»

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41 комментарий
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агент не много на себя берет, выдавая такую информацию? независимо от того правдива она или нет. То ли Осимхен там втруху со всеми разругался то ли я вообще не понимаю такого выпада со стороны представителя Хвичи.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кто-то, как Кварцхелия и Вальверде, больше любит футбол. а кто-то деньги. Я про молодых игроков
У Вальверде с этого сезона новый контракт с реалом на 6 лет, по которому он получит 100 млн:)) Прям бедолага за еду играет:)
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если Осимхен поедет в Саудию, то это просто безумие.
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Неловко выйдет, если все произойдет наоборот. Виктор в Ливерпуле, а Хвича в СА
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Реал и Сити, конечно, так и ждут Хвичу
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Скитаться по Европе... Очень "мудро" думает агент Хвичи)
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ПостНовогодние отходники, шугняки...
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пхаха, помним этот трансфер в Рубин )) что этот агент затирает. Отправлял своего клиента туда где выгодно.
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У Хвичи что отец, что агент - оба вредители, хотят сделать лучше, но совершенно не думают своей головой и делают медвежью услугу. Им лучше не раскрывать рот, а то Хвича сам поедет в Саудовскую Аравию, если Осимхен захочет.
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Ответ Евгений Крюков
Никнейм у вас такой сатиристический
Я узбек
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Да, ни в какую Аравию он не поедет, ничего не выиграл, денег ему дохрена дадут следующим летом, так что это приснившиеся бредни.
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Ответ MMMinor
агент не много на себя берет, выдавая такую информацию? независимо от того правдива она или нет. То ли Осимхен там втруху со всеми разругался то ли я вообще не понимаю такого выпада со стороны представителя Хвичи.
интервью в Грузии Мамуки никого в Италии не заинтересует
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Да что вы слушаете, агент небось шутканул про Осимхена, ибо откуда ему знать про планы его.
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Ответ Алексей Ненахов
Не принципиальный парень Хвича , или агент просто цену набивает
А почему Хвича должен быть принципиальным? Он воспитанник Барсы или РМ чтобы отказываться играть за эти клубы?
Думаешь Родри например все детство смотрел матчи МС и мечтал играть за МС?
Условно Кроос мечтал играть за Баварию, но когда Бавария не подняла ЗП, то тот спокойно перешел в РМ ради денег и развития карьеры. И это было правильное решение для Крооса.
Какой принцип может быть у грузинского футболиста? Bсю карьеру провести на родине? Ради чего?. Уверен Модрич, де Брюйне или Левандовски не жалеют что свалили из своих чемпионатов и у них были и промежуточные клубы до обретения величия.
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Ответ Luneville
Скитаться по Европе... Очень "мудро" думает агент Хвичи)
Нет, блин, конечно, нужно в Россию наверное да?) бабки народные получать в Зените каком-то или Локомотиве, да? именно такой образ мышления мешает нам прогрессировать, это не СКИТАНИЕ по Европе, а исследование и в каком-то смысле покорение, поиск себя. Очень правильно поступает Хвича, я как думаю о его великолепном европейском пути, даже немного прослезился от СОСтояния российского футбола у нас, очень я за него переживаю! Удачи Хвичечке и всему грузинскому футболу да и всей Грузии!

П.С фанат "Консадоле Саппоро"
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Ответ заблокированному пользователю
Нет, блин, конечно, нужно в Россию наверное да?) бабки народные получать в Зените каком-то или Локомотиве, да? именно такой образ мышления мешает нам прогрессировать, это не СКИТАНИЕ по Европе, а исследование и в каком-то смысле покорение, поиск себя. Очень правильно поступает Хвича, я как думаю о его великолепном европейском пути, даже немного прослезился от СОСтояния российского футбола у нас, очень я за него переживаю! Удачи Хвичечке и всему грузинскому футболу да и всей Грузии! П.С фанат "Консадоле Саппоро"
Человек так то ни слова про Россию не сказал, че за фантазии))
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Ответ Alexander Zubkov
У Хвичи что отец, что агент - оба вредители, хотят сделать лучше, но совершенно не думают своей головой и делают медвежью услугу. Им лучше не раскрывать рот, а то Хвича сам поедет в Саудовскую Аравию, если Осимхен захочет.
И что сделает Осимхен?
Осимхен посрался с руководством Наполи, а не грузин.
И даже если рассказывать про страшную неаполитанскую мафию, то она на стороне грузина будет. Так каким образом Осимхен отправит Хвичу в СА?
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Ответ Артур Мкртычян
если Осимхен поедет в Саудию, то это просто безумие.
А что безумного? Он суперзвезда, что ли?

Один сезон с красной дорожкой для бандитского Наполи детям головку закружил

Хвиче тоже о Мадриде думать не стоит, пусть в Дортмунде для начала обкатается
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Ответ MMMinor
агент не много на себя берет, выдавая такую информацию? независимо от того правдива она или нет. То ли Осимхен там втруху со всеми разругался то ли я вообще не понимаю такого выпада со стороны представителя Хвичи.
Ага, какой-то сон собаки рассказал.
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Квара в МЛС, Витя в Саудитию и все довольны. Не зря говорили что прошлогодняя наполя держалась на теневом лидере корейце
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За Луну, Небо, Космос то же бы поиграл, но для начала надо бы хорошо поиграть за Наполи, затащить его хотя бы в призы а не на 10 месте оставить. Пока все играли хорошо и Хвича играл, а как все стали играть плохо, то от Хвичи так себе пользы... примерно как в Рубине
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Вилла или Ньюкасл будут мега удачей для Хвичи.
Но самый реалистический сценарий - выставят на него идиотскую космическую цену и не продадут никуда до конца контракта, или отпустят в контрактный год за 20 тем, кто заплатит.
Или поднимут ЗП и продлят еще на период
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Агент Помело Языкелия
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Джугели можно смело поменять фамилию на Наврали
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Что он несет
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Как бы из этого заявления конфликт не вышел
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