Агент Хвичи: «Осимхен летом переедет в Саудовскую Аравию. У Кварацхелии другие цели, он бы скорее поиграл за «Реал», «Барсу», «Баварию», «Сити»

Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Виктор Осимхен летом уйдет из «Наполи».

«Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в « »? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.

«Наполи» повысил ему зарплату, но не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения», – сказал в интервью грузинскому каналу 1TV.

Осимхен о переговорах с саудовцами летом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Это было поразительно. Но мы играем в футбол не только ради денег»

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