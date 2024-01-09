Агент Хвичи: «Осимхен летом переедет в Саудовскую Аравию. У Кварацхелии другие цели, он бы скорее поиграл за «Реал», «Барсу», «Баварию», «Сити»
Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Виктор Осимхен летом уйдет из «Наполи».
«Осимхен подписал новый контракт, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»? Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом.
«Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард. Он бы, например, скорее поиграл за «Реал», «Баварию», «Барселону», «Манчестер Сити», возможно. У Кварацхелии другие цели и предпочтения», – сказал Мамука Джугели в интервью грузинскому каналу 1TV.
Осимхен о переговорах с саудовцами летом: «Чем больше я отказывался, тем больше мне предлагали. Это было поразительно. Но мы играем в футбол не только ради денег»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Думаешь Родри например все детство смотрел матчи МС и мечтал играть за МС?
Условно Кроос мечтал играть за Баварию, но когда Бавария не подняла ЗП, то тот спокойно перешел в РМ ради денег и развития карьеры. И это было правильное решение для Крооса.
Какой принцип может быть у грузинского футболиста? Bсю карьеру провести на родине? Ради чего?. Уверен Модрич, де Брюйне или Левандовски не жалеют что свалили из своих чемпионатов и у них были и промежуточные клубы до обретения величия.
П.С фанат "Консадоле Саппоро"
Осимхен посрался с руководством Наполи, а не грузин.
И даже если рассказывать про страшную неаполитанскую мафию, то она на стороне грузина будет. Так каким образом Осимхен отправит Хвичу в СА?
Один сезон с красной дорожкой для бандитского Наполи детям головку закружил
Хвиче тоже о Мадриде думать не стоит, пусть в Дортмунде для начала обкатается
Но самый реалистический сценарий - выставят на него идиотскую космическую цену и не продадут никуда до конца контракта, или отпустят в контрактный год за 20 тем, кто заплатит.
Или поднимут ЗП и продлят еще на период