Пономарев удивлен переходом Ахметова в «Зенит»: «Тормоз для развития атаки – медленный, не взрывной. Техника на три с плюсом» 

Владимир Пономарев оценил предстоящий переход Ильзата Ахметова в «Зенит».

– На днях стало известно о переходе в «Зенит» полузащитника « » и бывшего армейца . Как вы к этому отнеслись?

– Да пусть переходит. Мы уже одного прислали туда из ЦСКА – , который разваливает команду. А Ахметов – это черепаха Тортилла.

Семак совсем обалдел. Два балласта у него будет. Ему нужны скоростные футболисты и молодые. Ну, Ахметов молодой, но бестолковый. Это уже проблемы Семака. Я считаю, что это не очень хорошее приобретение для питерцев. Я бы его даром не взял в команду.

– В «Краснодаре» игра Ахметова вам не нравилась?

– Нет. Он по большей части выходил на замену. Медленный футболист, не взрывной. Техника у него на три с плюсом. Думаю, в « » от него будет мало толку.

– Чем тогда он привлек внимание Семака?

– Понятия не имею. Поэтому я и удивлен, что Ахметова берут в «Зенит». Это большая ошибка. Это тормоз для развития атаки, – сказал экс-игрок ЦСКА.

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