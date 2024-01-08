Пономарев удивлен переходом Ахметова в «Зенит»: «Тормоз для развития атаки – медленный, не взрывной. Техника на три с плюсом» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Краснодар Марио Фернандес Ильзат Ахметов Футбол

Владимир Пономарев оценил предстоящий переход Ильзата Ахметова в «Зенит».

– На днях стало известно о переходе в «Зенит» полузащитника «Краснодара» и бывшего армейца Ильзата Ахметова. Как вы к этому отнеслись? 

– Да пусть переходит. Мы уже одного прислали туда из ЦСКА – Марио Фернандеса, который разваливает команду. А Ахметов – это черепаха Тортилла.

Семак совсем обалдел. Два балласта у него будет. Ему нужны скоростные футболисты и молодые. Ну, Ахметов молодой, но бестолковый. Это уже проблемы Семака. Я считаю, что это не очень хорошее приобретение для питерцев. Я бы его даром не взял в команду.

– В «Краснодаре» игра Ахметова вам не нравилась?

 – Нет. Он по большей части выходил на замену. Медленный футболист, не взрывной. Техника у него на три с плюсом. Думаю, в «Зените» от него будет мало толку. 

– Чем тогда он привлек внимание Семака?

– Понятия не имею. Поэтому я и удивлен, что Ахметова берут в «Зенит». Это большая ошибка. Это тормоз для развития атаки, – сказал экс-игрок ЦСКА.

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5 комментариев
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Ответ Bartez1986
а как Марио разваливает Зенит?
Рабинер потом напишет))
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а как Марио разваливает Зенит?
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Что бы развалить Зенит, надо всех игроков цСКАМ прислать! И назвать соответствующее "пфкцска", тогда есть шанс. ахахха
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