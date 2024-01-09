Ахметов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». О трансфере объявят сегодня (Иван Карпов)

Ильзат Ахметов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит».

Ожидается, что о трансфере 26-летнего полузащитника из «Краснодара» будет объявлено сегодня, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, Ахметов подпишет контракт с « » сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон – при достижении определенных показателей.

Официальная презентация новичка запланирована на сегодня. Сумма сделки составит 850 тысяч евро.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.

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