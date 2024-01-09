Ахметов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». О трансфере объявят сегодня (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахметов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит».

Ожидается, что о трансфере 26-летнего полузащитника из «Краснодара» будет объявлено сегодня, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

По его данным, Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон – при достижении определенных показателей.

Официальная презентация новичка запланирована на сегодня. Сумма сделки составит 850 тысяч евро. 

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.

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18 комментариев
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Ответ Sarumian
Зачем он нужен ?
Спасибо лимиту за такие трансферы, на лавке у кого то уже нет сил сидеть , нужна замена
+14
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Зачем он нужен ?
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+11
Ответ Майк Фил
Ахметиньо перешёл в Зенитуенсе Санта-Педро
Шутка, повторенная дважды, уже не смешна...
Видимо, если повторить одну и ту же шутку несколько сотен (или даже тысяч) раз, она перестанет быть баяном, а станет очень смешной? Или просто плюсиков очень хочется, а фантазией природа обделила? ;)
+6
-4
+2
Удачи Ильзату👍🏻
Всё в его ногах!
+4
-3
+1
Ахметов, конечно, мега-техничный тип. Но я не совсем понимаю, зачем Зениту игрок, который в Краснодаре не был лидером и даже 100% основным.
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Ответ Sarumian
Зачем он нужен ?
По всей видимости кто-то из россиян уходит,надо соответствовать регламенту,а из молодёжки никто не тянет даже лавку.
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Ответ Sarumian
Зачем он нужен ?
Ду Кейрос уйдет, чтобы позицию легионера освободить, а это значит, что Семак сразу затребовал замену с российским паспортом. У Ахметова отступные адекватные и он, видимо, готов сидеть на скамейке, причем даже больше, чем в Краснодаре.
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До сих пор не могу понять: зачем он нужен?
Насколько помню, то перед переходом в Краснодар он приезжал в Зенит на просмотр, и не убедил Семака.
Лимит зло рос спорта
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Реально? Просто, чтоб соседу хуже??
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Ответ инок
Как он усилит Зенит, может кто-то подробно объяснить?
А кто сказал что его берут для усиления? Будет сидеть на всякий случай с другой толпой россиян на банке, могут позволить себе и берут
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