Ахметов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». О трансфере объявят сегодня (Иван Карпов)
Ильзат Ахметов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит».
Ожидается, что о трансфере 26-летнего полузащитника из «Краснодара» будет объявлено сегодня, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По его данным, Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон – при достижении определенных показателей.
Официальная презентация новичка запланирована на сегодня. Сумма сделки составит 850 тысяч евро.
Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.
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Видимо, если повторить одну и ту же шутку несколько сотен (или даже тысяч) раз, она перестанет быть баяном, а станет очень смешной? Или просто плюсиков очень хочется, а фантазией природа обделила? ;)
Всё в его ногах!
Насколько помню, то перед переходом в Краснодар он приезжал в Зенит на просмотр, и не убедил Семака.
Лимит зло рос спорта