Сунесс о Вернере: «Ему нужно 5 моментов, чтобы забить, до АПЛ он провел один хороший сезон. Не думаю, что что-то изменилось»

Грэм Сунесс сомневается, что Тимо Вернер добьется успеха в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что « » согласовал аренду нападающего « » с опцией выкупа.

«Ему нужно пять моментов, чтобы забить, и до перехода [в АПЛ] он провел один хороший сезон. Ему было трудно забивать голы, и я бы сказал, что ничего не изменилось – он вернулся в «Лейпциг» и в этом сезоне забил два гола в восьми матчах.

Он – игрок обоймы, еще одна единица. Не думаю, что у него получится, но он из тех игроков, у которых бывает по три-четыре момента в каждой игре, потому что он быстр и оказывается в нужном месте. В одном сезоне он может забить 30 голов, а в следующем – пять или шесть, так что он может провести невероятно удачный период, и тогда «Тоттенхэму» придется его выкупить.

из тех, кому нужно очень много моментов, чтобы забить, но это может измениться, поскольку он молод. В случае с я не думаю, что что-то изменится, но у него может случиться белая полоса», – сказал .

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