Сунесс о Вернере: «Ему нужно 5 моментов, чтобы забить, до АПЛ он провел один хороший сезон. Не думаю, что что-то изменилось»

Теги Ливерпуль бундеслига Германия Тоттенхэм Грэм Сунесс РБ Лейпциг Тимо Вернер Дарвин Нуньес Футбол

Грэм Сунесс сомневается, что Тимо Вернер добьется успеха в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал аренду нападающего «РБ Лейпциг» с опцией выкупа.

«Ему нужно пять моментов, чтобы забить, и до перехода [в АПЛ] он провел один хороший сезон. Ему было трудно забивать голы, и я бы сказал, что ничего не изменилось – он вернулся в «Лейпциг» и в этом сезоне забил два гола в восьми матчах.

Он – игрок обоймы, еще одна единица. Не думаю, что у него получится, но он из тех игроков, у которых бывает по три-четыре момента в каждой игре, потому что он быстр и оказывается в нужном месте. В одном сезоне он может забить 30 голов, а в следующем – пять или шесть, так что он может провести невероятно удачный период, и тогда «Тоттенхэму» придется его выкупить.

Нуньес из тех, кому нужно очень много моментов, чтобы забить, но это может измениться, поскольку он молод. В случае с Вернером я не думаю, что что-то изменится, но у него может случиться белая полоса», – сказал Сунесс.

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9 комментариев
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Хейлунд, Марсьяль по 1 голу,Антони 0 и это за половину сезона.Так,что 5 моментов для Вернера не самый плохой вариант.Тем более аренда до конца сезона.
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На рынке не так много вариантов игроков, которых отпустят в аренду. Отъезд Сона сильно бьёт по атаке команды и руководство пытается хотя бы дать какую-то замену тренеру
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Ему нужно пять моментов, чтобы забить?да это же отличная статистика! вон знаменитому Левандовски все 25 моментов нужно чтобы один забить,а тут всего лишь пять моментов,и на выходе готовый гол!
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Шюррле, Марко Марин, Одонкор, а теперь вероятнее всего Вернер. Авансов больше, чем фактических успехов. Тимо хоть ЛЧ выиграл (спасибо Тухелю)
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Если бы 5, то было бы еще норм. По игре за Челс казалось что ему и 8 мало.
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Уровень Вернера стал ясен ещё после чемпионата мира в России. Все ополчились на Озила, Мюллера, Нойера в силу их былых достижений и контраста с успехом 2014 года, но по факту именно Вернер был слабым звеном той сборной
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5 моментов это еще нормально по шкале реализации Нуньеза.
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