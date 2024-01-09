Сунесс о Вернере: «Ему нужно 5 моментов, чтобы забить, до АПЛ он провел один хороший сезон. Не думаю, что что-то изменилось»
Грэм Сунесс сомневается, что Тимо Вернер добьется успеха в «Тоттенхэме».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласовал аренду нападающего «РБ Лейпциг» с опцией выкупа.
«Ему нужно пять моментов, чтобы забить, и до перехода [в АПЛ] он провел один хороший сезон. Ему было трудно забивать голы, и я бы сказал, что ничего не изменилось – он вернулся в «Лейпциг» и в этом сезоне забил два гола в восьми матчах.
Он – игрок обоймы, еще одна единица. Не думаю, что у него получится, но он из тех игроков, у которых бывает по три-четыре момента в каждой игре, потому что он быстр и оказывается в нужном месте. В одном сезоне он может забить 30 голов, а в следующем – пять или шесть, так что он может провести невероятно удачный период, и тогда «Тоттенхэму» придется его выкупить.
Нуньес из тех, кому нужно очень много моментов, чтобы забить, но это может измениться, поскольку он молод. В случае с Вернером я не думаю, что что-то изменится, но у него может случиться белая полоса», – сказал Сунесс.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам