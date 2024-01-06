Вернер хочет вернуться в АПЛ и поработать с Постекоглу. Тренер «Тоттенхэма» одобрил сделку

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Эндж Постекоглу Фабрицио Романо Футбол

Тимо Вернер хочет вернуться в АПЛ.

Форвард «РБ Лейпциг» принял предложение «Тоттенхэма» об аренде. По данным Фабрицио Романо, Вернер хочет также поработать с Энджем Постекоглу. Тренер «Тоттенхэма» уже одобрил сделку.

Сейчас идут переговоры между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» по поводу аренды и возможной опции выкупа.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.

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7 комментариев
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Будет любопытно. Кажется, что АПЛ совсем не подошла Вернеру. Но дело могло быть и в команде/тренере. Да и не так много он в Челси провел, чтобы считать переход в ТТХ предательством
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лучше Ришардисона, по любому
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Эндж похоже баланс хочет соблюсти: одного героя мемов отдали в Бундеслигу, теперь надо такого же забрать
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Отлично! Вернер потенциально лучший нападающий в мире, его неправильно используют. При Анте заиграет 100%, трепещи лига. Еще и Мэддисон вернется
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Лучше уж Крауча верните:)))
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МЮ, биста теряете... Хотя у Тен Хага будет на лавке сидеть
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Ответ headmaster
Будет любопытно. Кажется, что АПЛ совсем не подошла Вернеру. Но дело могло быть и в команде/тренере. Да и не так много он в Челси провел, чтобы считать переход в ТТХ предательством
Челси многих напов сгубил, нужно посмотреть с другим тренером и командой
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