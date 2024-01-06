Вернер хочет вернуться в АПЛ и поработать с Постекоглу. Тренер «Тоттенхэма» одобрил сделку

Тимо Вернер хочет вернуться в АПЛ.

Форвард «РБ Лейпциг» принял предложение «Тоттенхэма» об аренде. По данным Фабрицио Романо, Вернер хочет также поработать с Энджем Постекоглу. Тренер «Тоттенхэма» уже одобрил сделку.

Сейчас идут переговоры между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» по поводу аренды и возможной опции выкупа.

В этом сезоне Бундеслиги провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» – здесь.

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