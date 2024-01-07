Вернер прилетит в Лондон и подпишет контракт с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни. Аренда – до конца сезона с правом выкупа за 17-18 млн евро

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм РБ Лейпциг Тимо Вернер Футбол

Тимо Вернер подпишет соглашение с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сегодня Вернер вернулся в Лейпциг вместе с командой. В ближайшие 1-2 дня нападающий должен отправиться в Лондон для подписания контракта.

«Тоттенхэм» арендует Вернера у «РБ Лейпциг» до конца сезона с опцией выкупа за 17-18 миллионов евро. Ранее стало известно, что клуб из АПЛ будет полностью платить зарплату нападающего в период аренды.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» доступна здесь.

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4 комментария
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Ответ Grime Font
всем бы так "загубить карьеру"
Так он в Лейпциге сейчас даже Поульсену конкуренцию проигрывает
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Ответ Дмитрий Крутенко
Вот так и загубил карьеру, один неудачный переход...Что уже даже в Лейпциге не зацепился, теперь начались аренды. А дальше вернется в Штутгарт.
всем бы так "загубить карьеру"
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-2
0
Ответ Дмитрий Крутенко
Вот так и загубил карьеру, один неудачный переход...Что уже даже в Лейпциге не зацепился, теперь начались аренды. А дальше вернется в Штутгарт.
Так он только себя может винить в этом. Разве Челси или Тухель виноваты, что он не мог попасть в ворота с 10 метров? От этого и пошли все проблемы в его голове, что привело к неуверенности в себе.
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