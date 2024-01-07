Вернер прилетит в Лондон и подпишет контракт с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни. Аренда – до конца сезона с правом выкупа за 17-18 млн евро
Тимо Вернер подпишет соглашение с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сегодня Вернер вернулся в Лейпциг вместе с командой. В ближайшие 1-2 дня нападающий должен отправиться в Лондон для подписания контракта.
«Тоттенхэм» арендует Вернера у «РБ Лейпциг» до конца сезона с опцией выкупа за 17-18 миллионов евро. Ранее стало известно, что клуб из АПЛ будет полностью платить зарплату нападающего в период аренды.
В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» доступна здесь.
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