Вернер прилетит в Лондон и подпишет контракт с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни. Аренда – до конца сезона с правом выкупа за 17-18 млн евро

Тимо Вернер подпишет соглашение с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сегодня Вернер вернулся в Лейпциг вместе с командой. В ближайшие 1-2 дня нападающий должен отправиться в Лондон для подписания контракта.

« » арендует у « » до конца сезона с опцией выкупа за 17-18 миллионов евро. Ранее стало известно, что клуб из будет полностью платить зарплату нападающего в период аренды.

В этом сезоне Бундеслиги Вернер провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут, и забил 2 гола. Статистика бывшего нападающего «Челси» доступна здесь.

Вернер снова в АПЛ! Разумный выбор «Тоттенхэма», несмотря на спад в «Лейпциге»

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