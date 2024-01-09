Тренер «Зенита» Оливейра об адаптации бразильцев: «Проблемы исключены. В клубе много игроков из Бразилии, многие в тренерском штабе знают испанский»

Вильям Оливейра уверен, что у новичков «Зенита» не будет проблем с адаптацией.

Тренер «Зенита» прокомментировал трансфер из «Флуминенсе».

Вчера клуб из Санкт-Петербурга также объявил о переходе полузащитника «Палмейрас» .

«У нас много бразильцев. Адаптации способствует отношение клуба к игрокам, у «Зенита» есть структура, которая очень помогает в этом. В нашем тренерском штабе есть я, бразильский тренер по фитнесу, итальянец, многие говорят по-испански. Это облегчает проблему – бразильцы, которые помогают [в адаптации], и структура.

Будет ощутимая разница в климате, но я больше не вижу трудностей, которые были раньше, когда я приехал в Россию один в 2009 году. Такая проблема в « » исключена. В тактической и технической части я развею все сомнения и научу тому, как мы играем, потому что у нас есть некоторые принципы, которые Нино нужно усвоить», – сказал .

Артур – 11-й игрок «Зенита», родившийся в Бразилии. В остальных клубах РПЛ – 15

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