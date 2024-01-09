Тренер «Зенита» Оливейра об адаптации бразильцев: «Проблемы исключены. В клубе много игроков из Бразилии, многие в тренерском штабе знают испанский»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Вильям Оливейра Артур Гимараэс Нино Мота Футбол

Вильям Оливейра уверен, что у новичков «Зенита» не будет проблем с адаптацией.

Тренер «Зенита» прокомментировал трансфер Нино Моты из «Флуминенсе».

Вчера клуб из Санкт-Петербурга также объявил о переходе полузащитника «Палмейрас» Артура Гимараэса.

«У нас много бразильцев. Адаптации способствует отношение клуба к игрокам, у «Зенита» есть структура, которая очень помогает в этом. В нашем тренерском штабе есть я, бразильский тренер по фитнесу, итальянец, многие говорят по-испански. Это облегчает проблему – бразильцы, которые помогают [в адаптации], и структура.

Будет ощутимая разница в климате, но я больше не вижу трудностей, которые были раньше, когда я приехал в Россию один в 2009 году. Такая проблема в «Зените» исключена. В тактической и технической части я развею все сомнения и научу тому, как мы играем, потому что у нас есть некоторые принципы, которые Нино нужно усвоить», – сказал Оливейра.

Артур – 11-й игрок «Зенита», родившийся в Бразилии. В остальных клубах РПЛ – 15

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14 комментариев
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Если клуб уже лет 5 делает ставку на бразильцев, мб в штаб лучше брать людей которые больше по португальски могут, а не на испанском? Это же как с русскими игроками на белорусском/украинском говорить, очень комфортно, ага
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С таким подходом проблем в адаптации будут у россиян.
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Скоро в зените для русских адаптация сложно проходить начнет
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Ответ Алексей Ненахов
Скоро уже и русский позабудут в Зените
Зениту в Бразилию пора перебираться,там чемпионат посильнее, а двум,трём русским дать ихнее гражданство, это не проблема.Клуб переименовать в ,,Зенитос,,
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Ответ petgusev917@gmail.com
Зениту в Бразилию пора перебираться,там чемпионат посильнее, а двум,трём русским дать ихнее гражданство, это не проблема.Клуб переименовать в ,,Зенитос,,
Их
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Ответ Alex1104
С таким подходом проблем в адаптации будут у россиян.
Основатель городка пробивал окно в Европу, наследники пробили дно в Ю. Америку.
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Ответ Spartakus1984
Болельщикам зенита интересно болеть за такой клуб?
кайф
уже больше 15 лет как
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Ответ zzzeeerrrooo
кайф уже больше 15 лет как
15 лет назад такого не было
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