Властимил Петржела осудил «Зенит» за покупку бразильцев.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании двух бразильских новичков – из «Коринтианс» перешел нападающий , из «Флуминенсе» – защитник Нино. Недавно появилась информация, что скоро в «Зенит» перейдет из «Палмейрас».

«Я действительно не понимаю, зачем «Зенит» превращается в сборную Бразилии. После каждого трансферного окна в команде все больше и больше бразильцев. Русских футболистов в основном составе почти не осталось, не говоря уже о воспитанниках.

На мой взгляд, это недальновидная стратегия, нужно интегрировать своих футболистов, а не скупать всех подряд из другого чемпионата и оставлять россиян в запасе.

«Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев», – сказал бывший тренер «Зенита».

Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

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