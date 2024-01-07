Властимил Петржела: «Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев. Нужно интегрировать своих, а не брать всех подряд из другой лиги»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Артур Гимараэс Нино Мота Педро дос Сантос Футбол

Властимил Петржела осудил «Зенит» за покупку бразильцев.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании двух бразильских новичков – из «Коринтианс» перешел нападающий Педро, из «Флуминенсе» – защитник Нино. Недавно появилась информация, что скоро в «Зенит» перейдет Артур из «Палмейрас».

«Я действительно не понимаю, зачем «Зенит» превращается в сборную Бразилии. После каждого трансферного окна в команде все больше и больше бразильцев. Русских футболистов в основном составе почти не осталось, не говоря уже о воспитанниках.

На мой взгляд, это недальновидная стратегия, нужно интегрировать своих футболистов, а не скупать всех подряд из другого чемпионата и оставлять россиян в запасе.

«Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев», – сказал бывший тренер «Зенита».

Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

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61 комментарий
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Ага, а кто чехов и словаков активно привлекал в Зенит?
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Конечно, покупка Клаудиньо / Вендела / Нино - это порочная практика. Вот Несвадьба, Бундя, Ранджелович, Гартиг - вот это я понимаю, мое почтение! Российский футбол как пошел развиваться.
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Сам то сколько мусора навёз в своё время. Тогда сильно не переживал за развитие футбола.
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Теоретически можно и российский автопром развить (нет - долго, сложно и дорого), проще все завалить китайскими машинами (пусть дорогими и неважного качества). И решить проблему здесь и сейчас. Так же и в футболе. И в остальных сферах.
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Ответ Илья Цветков
Если бы я в Зените отвечал за трансферный бюджет у меня бы хрен копейка бы на лево ушла. Тренер не может своими выиграть чемпионат, в условиях без еврокубков? Досвидания
Тогда у всех 16 команд должно быть так. Почему только Зенит должен выигрывать своими?
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Ответ Egobrain
варианта учить детей в своей академии попадать по мячу не рассматриваем? только кривоногих инвалидов выпускают в Питере?
Ну, вот выпустили Кругового, без учета легионеров, лучше него в лиге сейчас только Тикнизян и то, заигран за Армению. Что дальше? Убирать Сантоса, потому что Круговой "свой"?

Уберите Рошу, ставьте Агапова, Лукина или Карпова. А, стойте, Карпов из Зенита, а Агапов из Рубина. Ставьте Лукина вместо Роши. Свой же, зачем Рошу покупать?
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Ответ Sergei Berezencev
В чём прикол ставить игрока в состав, если он даже по мячу попасть не может. Только потому что он "свой"?
варианта учить детей в своей академии попадать по мячу не рассматриваем? только кривоногих инвалидов выпускают в Питере?
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Ответ космонавт на дереве
Просто кроме бразильского рынка и Сочи, все остальные чураются работать с Зенитом.
Точно. Взяли продали Малкома в Саудовскую Аравию, Ловрена в Лион (после начала войнушки), отдали Бакаева в аренду в ОАЭ, на одном приостановщике в лице Алберто получили права на Мантуана, Педро, Ренана, Ду Кейроса + аренду Ивана, а могли бы просто отдать на халявину всех своих легионеров, как Краснодар и Спартак. Ну, или профуфлыжить все свои не латиноамериканские трансферы на вход, как ЦСКА, а купили Эраковича из Сербии. Глупые, пипец.
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Ответ Savarona25
Теоретически можно и российский автопром развить (нет - долго, сложно и дорого), проще все завалить китайскими машинами (пусть дорогими и неважного качества). И решить проблему здесь и сейчас. Так же и в футболе. И в остальных сферах.
Под 16% годовых (базовых!) нельзя нигде и никакой автопром развить.
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Ответ Savarona25
Теоретически можно и российский автопром развить (нет - долго, сложно и дорого), проще все завалить китайскими машинами (пусть дорогими и неважного качества). И решить проблему здесь и сейчас. Так же и в футболе. И в остальных сферах.
Хорошее сравнение нашего футбола с российским автопромом. Их на самом деле уже много-много лет развивают, вбухали такие огромные деньги, что расходы на иностранцев в наших командах - так, мелочевка. Но нет ни приличных российских игроков, ни автомобилей.
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Ну он и леший.. то восхваляет их.. то поносит.. чистый флюгер..
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При этом все мы помним, какое гомно он из Чехии привез, когда возглавил Зенит и сколько их было.
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Сказал тот кто сделал из Зенита Морозова Чехословакию
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Ответ Hong Kil
Поражает, как много "специалистов" умеют играть в выдуманный футбольный менеджер. Т.е. задача футбольного клуба, по их мнению, это сугубо "интегрирование своих". Пенсионеры, какие то медийщики, сбитые летчики лезут со своими советами. Успокойтесь, пройдите на кухню и учите своих партеров варить щи.
при всем скептицизме по отношению к Петржеле, но он явно поболее в теме, чем ты
так что совет свой себе посоветуй
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Петржела, Мостовой, Зарема, Морган. Объясните, неужели спортсу действительно так нужно публиковать каждое их высказывание? ну хватает же инфоповодов и без них, у меня они вызывают только раздражение и кринж
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Ответ космонавт на дереве
у краснодара и спартака нет фармклуба внутри лиги, и связей с бразильской футбольной мафией через которую можно отмывать бабло
Так Краснодар сам сейчас продает своего игрока в Зенит.

А, посмотрел твои комментарии, у тебя из футбольных 90% - это нытье под новостями Зенита. Понял)
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Ответ Michael_Monza
При этом все мы помним, какое гомно он из Чехии привез, когда возглавил Зенит и сколько их было.
Развивал чешский футбол😁
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Петржела: не скупать всех подряд из другого чемпионата и оставлять россиян в запасе

Мареш, Горак, Ширл, Чонтофальски, Гартиг, Кинцл, Шумуликоски, Малетич, Шкртел, Флахбарт, Крижанац, Чадиковский, Хаген, Несвадба: реально
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может наоборот, другим командам приходится усиленно работать, чтобы навязать борьбу Зениту в чемпе.
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Ответ космонавт на дереве
ну и что продаёт? насильно его что-ли держать? Вот Зенит скорее в Сочи своего лавочника спихнёт, чем отдаст конкуренту
Что такое конкурент и почему Сочи - не конкурент? Сочи с момента своего появления в РПЛ в рамках вышки набрал с Зенитом больше очков, чем Спартак за этот же промежуток времени. Спартак тоже не конкурент, получается?
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Ответ Зелёный гопник
Это другое 😊
Так и живём.
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А сам, этот Петржела пачками вёз в Зенит, всяких субботиц , несвабед и прочих балканцев. Совсем забыл свои бестолковые деяния в Зените.
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С Рождеством Власту. Пан всё-таки остается болелой Зенита, пусть в силу возраста и ведется на постоянные журналюшные провокации от некоего РБ Спорт.
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Ответ </c/>
зенит позор России!!! ему плевать на развитие футбола в стране...
о, в психушке в честь праздников разрешили интернетом пользоваться?)
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Считаю пан обязан возглавить клуб его защитников и ставить только своих😂
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Ответ </c/>
зенит позор России!!! ему плевать на развитие футбола в стране...
Как Спартак развивает футбол в стране.
По пунктам.
Какие титулы принёс стране?
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В чём прикол ставить игрока в состав, если он даже по мячу попасть не может. Только потому что он "свой"?
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Ответ Sergei Berezencev
В чём прикол ставить игрока в состав, если он даже по мячу попасть не может. Только потому что он "свой"?
Если большинство "своих" даже по мячу попасть не могут - то, видимо, что-то не так с футбольные школами, их доступностью, инфраструктурой, детскими тренерами, методиками, качеством детских соревнований, практикой ввода молодёжи во взрослые команды?
Возможно, на всё это немного не хватает финансирования? Может быть, это происходит из-за неправильно расставленных приоритетов?
И если это так, то, возможно, нужно запретить госкомпаниям тратить миллиарды на оплату иностранцев, которые умеют попасть по мячу, а всё-таки заняться развитием "cвоих"? Вопросы риторические, естественно.
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Ответ Илья Цветков
Если бы я в Зените отвечал за трансферный бюджет у меня бы хрен копейка бы на лево ушла. Тренер не может своими выиграть чемпионат, в условиях без еврокубков? Досвидания
А какой клуб своими может выиграть чемпионат? Может ещё мораторий на внутренние трансферы сделать? Чтобы все клубы РПЛ играли ТОЛЬКО воспитанниками из своих городов. Или что подразумевается под своими? А Файзуллаев или Алип - свои? А Гилерме и Фернандес - свои?
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Ответ космонавт на дереве
Ладно, поправлю, кроме бразильцев, Сочи и арабских шейхов все остальные чураются работать с Зенитом
Хорошо, что Спартак, ЦСКА и Краснодар, напривозили десяток европейских легионеров, которые усилили клубы. Хотя, погодите, кроме пары латиноамериканцев, африканцев и Рябчука из Португалии и Испании, никого и не купили... Как так?
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