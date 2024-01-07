Властимил Петржела: «Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев. Нужно интегрировать своих, а не брать всех подряд из другой лиги»
Властимил Петржела осудил «Зенит» за покупку бразильцев.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании двух бразильских новичков – из «Коринтианс» перешел нападающий Педро, из «Флуминенсе» – защитник Нино. Недавно появилась информация, что скоро в «Зенит» перейдет Артур из «Палмейрас».
«Я действительно не понимаю, зачем «Зенит» превращается в сборную Бразилии. После каждого трансферного окна в команде все больше и больше бразильцев. Русских футболистов в основном составе почти не осталось, не говоря уже о воспитанниках.
На мой взгляд, это недальновидная стратегия, нужно интегрировать своих футболистов, а не скупать всех подряд из другого чемпионата и оставлять россиян в запасе.
«Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев», – сказал бывший тренер «Зенита».
Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!
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Уберите Рошу, ставьте Агапова, Лукина или Карпова. А, стойте, Карпов из Зенита, а Агапов из Рубина. Ставьте Лукина вместо Роши. Свой же, зачем Рошу покупать?
так что совет свой себе посоветуй
А, посмотрел твои комментарии, у тебя из футбольных 90% - это нытье под новостями Зенита. Понял)
Мареш, Горак, Ширл, Чонтофальски, Гартиг, Кинцл, Шумуликоски, Малетич, Шкртел, Флахбарт, Крижанац, Чадиковский, Хаген, Несвадба: реально
По пунктам.
Какие титулы принёс стране?
Возможно, на всё это немного не хватает финансирования? Может быть, это происходит из-за неправильно расставленных приоритетов?
И если это так, то, возможно, нужно запретить госкомпаниям тратить миллиарды на оплату иностранцев, которые умеют попасть по мячу, а всё-таки заняться развитием "cвоих"? Вопросы риторические, естественно.