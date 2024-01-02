«Челси» просит 30 млн фунтов за Матсена. «Боруссия» провела с защитником переговоры
«Боруссия» хочет подписать защитника «Челси» Иана Матсена.
Первоначально об интересе дортмундцев к нидерландцу сообщалось еще в мае 2022 года.
По сведениям Evening Standard, немецкий клуб уже провел с футболистом переговоры насчет возможного трансфера в январе.
«Челси» хочет получить за Матсена 30 млн фунтов – столько за него предлагал в сентябре «Бернли». «Боруссия» сейчас не может заплатить такую сумму, а потому хотела бы сперва арендовать игрока. Лондонцам же интересна продажа.
В текущем сезоне Матсен сыграл в АПЛ 12 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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