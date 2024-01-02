«Челси» просит 30 млн фунтов за Матсена. «Боруссия» провела с защитником переговоры

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Иан Матсен деньги Футбол

«Боруссия» хочет подписать защитника «Челси» Иана Матсена.

Первоначально об интересе дортмундцев к нидерландцу сообщалось еще в мае 2022 года.

По сведениям Evening Standard, немецкий клуб уже провел с футболистом переговоры насчет возможного трансфера в январе.

«Челси» хочет получить за Матсена 30 млн фунтов – столько за него предлагал в сентябре «Бернли». «Боруссия» сейчас не может заплатить такую сумму, а потому хотела бы сперва арендовать игрока. Лондонцам же интересна продажа.

В текущем сезоне Матсен сыграл в АПЛ 12 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Почему бы не дать ему шанс в основе? Особенно, когда играют в старте такие поленья, как Дисаси и Бадьяшиль.
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Ответ Акира_1
Через пару сезонов будет стоить под 100. Классика.
И поедет в МЮ?😁
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Ответ Cristiano Ronaldo
Почему бы не дать ему шанс в основе? Особенно, когда играют в старте такие поленья, как Дисаси и Бадьяшиль.
у них центр защиты сформирован в виде 3 топ-игроков: Дисаси, Сильва и Колвилл
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Ответ ТТХ не фарм клуб
у них центр защиты сформирован в виде 3 топ-игроков: Дисаси, Сильва и Колвилл
Дисаси очень слаб, Колуилл под вопросом, а Силва еле ходит, из-за возраста.
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Ответ Three Days Grace
он скорее вингер тогда, чем центральный)
Речь не о позиции, а о качестве игроков.
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