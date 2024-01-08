Почеттино о Нкунку: «Небольшие проблемы с бедром, это не связано с предыдущей травмой колена. Это ненадолго, надеюсь»

Маурисио Почеттино высказался о травме Кристофера Нкунку.

Напомним, Нкунку не сыграл в матче Кубка Англии с «Престоном» из-за полученного на тренировке повреждения бедра. Сообщалось, что нападающий «Челси» пропустит до трех недель.

«Это другая проблема, не связанная с его предыдущей травмой. Небольшие проблемы с бедром, а не с коленом. Мы осторожны с ним, потому что с момента его травмы прошло полгода, и он участвовал в нескольких матчах. Завтра он не сыграет, посмотрим насчет субботы. Мы не уверены, мы будем осторожны.

Надеюсь, это ненадолго. Сейчас он не тренируется, проходит восстановление. Ничего серьезного», – сказал главный тренер «Челси» на пресс-конференции перед матчем с «Мидлсбро» в Кубке английской лиги.

присоединился к « » летом 2023 года, но из-за травмы колена не играл до второй половины декабря. К этому моменту француз провел за лондонский клуб лишь 4 матча.

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